Na uvodni tekmi kombinatork med 15 le Maša Likozar Brankovič

V Trondheimu se je začela sezona svetovnega pokala za nordijske kombinatorke. Tekmo strnjenega formata je med 15 najboljšimi od Slovenk končala le Maša Likozar Brankovič, takoj za njo je bila Tia Malovrh, medtem ko je Teja Pavec zasedla 20. mesto.

Na tekmi strnjenega formata je bila po skoku najboljša Slovenka Maša Likozar Brankovič na 20. mestu. V tekaškem delu na pet kilometrov je nato zabeležila sedmi čas, kar je bilo dovolj za končno 15. mesto z zaostankom 2:51,1 minute. Manj kot deset sekund je za reprezentančno kolegico zaostala Tia Malovrh na 16. mestu, Teja Pavec je bila 20.

Zmagala je Norvežanka Ida Marie Hagen. Druga je bila po fotofinišu Nemka Nathalie Armbruster, tretja pa Američanka Alexa Brabec z zaostankom 13,8 sekund.

Kombinatorke v soboto v Trondheimu čaka še tekma s skupinskim startom, moški pa bodo nastopali v soboto in nedeljo.

Preberite še: