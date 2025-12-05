Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
5. 12. 2025,
16.03

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Teja Pavec Tia Malovrh Maša Likozar Brankovič Trondheim nordijska kombinacija

Petek, 5. 12. 2025, 16.03

1 ura, 25 minut

Nordijska kombinacija, Trondheim, svetovni pokal

Na uvodni tekmi kombinatork med 15 le Maša Likozar Brankovič

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Mladi upi 2025, Maša Likozar Brankovič | Maša Likozar Brankovič je bila najboljša slovenska kombinatorka na prvi tekmi sezone. | Foto Mateja Jordović Potočnik

Maša Likozar Brankovič je bila najboljša slovenska kombinatorka na prvi tekmi sezone.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

V Trondheimu se je začela sezona svetovnega pokala za nordijske kombinatorke. Tekmo strnjenega formata je med 15 najboljšimi od Slovenk končala le Maša Likozar Brankovič, takoj za njo je bila Tia Malovrh, medtem ko je Teja Pavec zasedla 20. mesto.

Na tekmi strnjenega formata je bila po skoku najboljša Slovenka Maša Likozar Brankovič na 20. mestu. V tekaškem delu na pet kilometrov je nato zabeležila sedmi čas, kar je bilo dovolj za končno 15. mesto z zaostankom 2:51,1 minute. Manj kot deset sekund je za reprezentančno kolegico zaostala Tia Malovrh na 16. mestu, Teja Pavec je bila 20.

Zmagala je Norvežanka Ida Marie Hagen. Druga je bila po fotofinišu Nemka Nathalie Armbruster, tretja pa Američanka Alexa Brabec z zaostankom 13,8 sekund.

Kombinatorke v soboto v Trondheimu čaka še tekma s skupinskim startom, moški pa bodo nastopali v soboto in nedeljo.

Preberite še:

nordijska kombinacija
Sportal Zaradi vetra odpovedali tekmo nordijskih kombinatorcev v Ruki
Vid Vrhovnik
Sportal Lamparter znova zmagal v Ruki, Vrhovnik 30.
Vid Vrhovnik
Sportal Uvodna tekma zime Lamparterju, Vid Vrhovnik 29.
Teja Pavec Tia Malovrh Maša Likozar Brankovič Trondheim nordijska kombinacija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.