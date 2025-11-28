Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
28. 11. 2025,
16.15

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Gašper Brecl Vid Vrhovnik nordijska kombinacija

Petek, 28. 11. 2025, 16.15

59 minut

Ruka, nordijska kombinacija

Uvodna tekma zime Lamparterju, Vid Vrhovnik 29.

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vid Vrhovnik | Vid Vrhovnik | Foto Guliverimage

Vid Vrhovnik

Foto: Guliverimage

V finski Ruki se je s tekmo strnjenega formata začela nova sezona svetovnega pokala v nordijski kombinaciji, ki jo je dobil prvi favorit Avstrijec Johannes Lamparter. Od dveh slovenskih kombinatorcev je bil z 29. mestom najboljši Vid Vrhovnik, medtem ko je Gašper Brecl tokrat ostal brez točk.

Johannes Lamparter je upravičil visoka pričakovanja in dobil uvodno preizkušnjo strnjenega formata na 7,5 km v Ruki. Po skoku je bil drugi, v cilju tekaškega dela pa je imel 7,5 sekunde prednosti pred Nemcem Julianom Schmidom. S tem je Tirolec slavil svojo 18. zmago v svetovnem pokalu. Tretji je bil domačin Ilkka Herola z zaostankom 17 sekund.

Olimpijski prvak Johannes Rydzek je v teku dosegel preobrat. Triintridesetletni Nemec se je z 22. mesta povzpel na končno deseto in dosegel polovico interne kvalifikacijske norme za nastop na zimskih olimpijskih igrah. Skupni zmagovalec svetovnega pokala Vinzenz Geiger je uvodno prizorišče izpustil. Med igranjem nogometa na treningu si je na treh mestih zlomil kost v desni nogi. Dvakratni olimpijski prvak upa, da se bo lahko na tekme vrnil 19. in 20. decembra v Ramsauu v Avstriji.

Kljub padcu na četrtkovem treningu je Vid Vrhovnik v vetrovni Ruki sezono začel s točkami na 29. mestu in zaostankom 1:41,9 minute za zmagovalcem, potem ko je bil po skoku na 45. mestu. Gašper Brecl je v teku izgubil več kot 20 mest in je z zaostankom 2:35,9 minute zasedel 53. mesto.

V soboto bo v Ruki na sporedu tekma klasičnega formata na 10 km.

Martin Loewstroem Nyenget
Sportal Norveško-švedsko zmagoslavje na uvodu sezone, Mandeljc ujela točke
Gašper Brecl Vid Vrhovnik nordijska kombinacija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.