Uvodna tekma zime Lamparterju, Vid Vrhovnik 29.

V finski Ruki se je s tekmo strnjenega formata začela nova sezona svetovnega pokala v nordijski kombinaciji, ki jo je dobil prvi favorit Avstrijec Johannes Lamparter. Od dveh slovenskih kombinatorcev je bil z 29. mestom najboljši Vid Vrhovnik, medtem ko je Gašper Brecl tokrat ostal brez točk.

Johannes Lamparter je upravičil visoka pričakovanja in dobil uvodno preizkušnjo strnjenega formata na 7,5 km v Ruki. Po skoku je bil drugi, v cilju tekaškega dela pa je imel 7,5 sekunde prednosti pred Nemcem Julianom Schmidom. S tem je Tirolec slavil svojo 18. zmago v svetovnem pokalu. Tretji je bil domačin Ilkka Herola z zaostankom 17 sekund.

Olimpijski prvak Johannes Rydzek je v teku dosegel preobrat. Triintridesetletni Nemec se je z 22. mesta povzpel na končno deseto in dosegel polovico interne kvalifikacijske norme za nastop na zimskih olimpijskih igrah. Skupni zmagovalec svetovnega pokala Vinzenz Geiger je uvodno prizorišče izpustil. Med igranjem nogometa na treningu si je na treh mestih zlomil kost v desni nogi. Dvakratni olimpijski prvak upa, da se bo lahko na tekme vrnil 19. in 20. decembra v Ramsauu v Avstriji.

Kljub padcu na četrtkovem treningu je Vid Vrhovnik v vetrovni Ruki sezono začel s točkami na 29. mestu in zaostankom 1:41,9 minute za zmagovalcem, potem ko je bil po skoku na 45. mestu. Gašper Brecl je v teku izgubil več kot 20 mest in je z zaostankom 2:35,9 minute zasedel 53. mesto.

V soboto bo v Ruki na sporedu tekma klasičnega formata na 10 km.