S. K.

Sobota,
27. 9. 2025,
18.26

Nordijska kombinacija, državno prvenstvo

Vid Vrhovnik in Ema Volavšek v Planici potrdila primat

S. K.

Najboljši trije kombinatorci v državi za poletje 2025 – od leve proti desni stojijo Gašper Brecl, Vid Vrhovnik in Matic Garbajs. | Foto SloSki

Najboljši trije kombinatorci v državi za poletje 2025 – od leve proti desni stojijo Gašper Brecl, Vid Vrhovnik in Matic Garbajs.

Foto: SloSki

Na srednji skakalnici in na tekaški progi v Planici je danes potekalo državno prvenstvo članic in članov v nordijski kombinaciji. Pričakovano sta naslova prvakov osvojila Vid Vrhovnik iz SSK Ljubno BTC in Ema Volavšek iz SSK Ilirija.

Vid Vrhovnik je do novega naslova državnega prvaka prišel po drugem mestu po skokih, z najboljšim časom teka pa je nato brez težav na 10-kilometrski trasi ugnal člana SSK Mislinja, Gašperja Brecla, ki je bil po skoku tretji, na koncu pa je zaostal 13 sekund za Vrhovnikom. Bron je osvojil vodilni po skokih, član SSK Ilirija, Matic Garbajs z 51 sekundami zaostanka za zmagovalcem. Do šestega mesta so se zvrstili Urban Zajec iz SK Triglav Kranj ter mlada Žan Anžič iz ND Rateče Planica in Lovro Percl Seručnik iz SK Zagorje.

Najboljše štiri kombinatorke v državi, od leve proti desni stojijo Tia Malovrh, Ema Volavšek, Teja Pavec in Maša L. Brankovič. | Foto: SloSki Najboljše štiri kombinatorke v državi, od leve proti desni stojijo Tia Malovrh, Ema Volavšek, Teja Pavec in Maša L. Brankovič. Foto: SloSki

Brez presenečenj je potekalo tudi tekmovanje v ženski kategoriji. Ema Volavšek iz SSK Ilirija je po tretjem skakalnem rezultatu na 5-kilometrski trasi za 41 sekund ugnala drugo po skokih, Tio Malovrh iz SK Triglav Kranj, bron je osvojila njena leto dni starejša klubska kolegica in prva po skoku, Teja Pavec, ki je zaostala že minuto in 7 sekund, četrta je bila Maša Likozar Brankovič, prav tako iz SK Triglav Kranj, ki je zaostala minuto in pol za zmagovalko.

