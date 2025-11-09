Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

Nedelja,
9. 11. 2025,
15.48

splav Nika Kovač Inštitut 8. marec

Nedelja, 9. 11. 2025, 15.48

5 minut

Nika Kovač sporočila slabo novico

Ka. N.

Nika Kovač | Foto Instagram/Barack Obama

Foto: Instagram/Barack Obama

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je opozorila, da se glasovanje o njihovem predlogu v Evropskem parlamentu zamika, kar po njenem pomeni dodatno priložnost za nasprotnike, da jih oslabijo. V Evropskem parlamentu so namreč pretekli teden na odboru za pravice žensk in enakost spolov prvič glasovali o evropski državljanski pobudi My voice, My choice. Gre za mednarodno kampanjo, ki jo vodi Inštitut 8. marec, z njo pa zahtevajo zagotovitev varnega in dostopnega splava v Evropi.

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je na Facebooku sporočila, da se je postopek glede njihovega predloga v Evropskem parlamentu zapletel. "Stvari so se začele komplicirati, ne zaradi nas, ampak zaradi tega, ker so se nasprotniki predloga organizirali in delajo vse, da nam ne bi uspelo," je povedala v posnetku, ki ga je objavila.

Po njenih besedah je odbor prejšnji teden sicer potrdil njihov predlog, kar bi po običajnem postopku pomenilo, da bi o njem celotni Evropski parlament glasoval že v novembru. A glasovanja zdaj ne bo, preloženo je na konec decembra oz. začetek januarja.

"Planirajo napade na nas"

Kovač opozarja, da zamik pomeni nevarnost za uspeh pobude: "Zakaj je to slaba novica? Načrtujejo napade na nas in poskušajo vzeti še glasove, ki jih že imamo. Več časa, kot bodo imeli, več jim bo uspelo. Gre za napoved tega, da bo bitka ostra."

Dodala je, da nasprotniki očitno želijo izkoristiti čas za organizacijo protiakcij in pritiskov, s katerimi bi oslabili podporo njihovemu predlogu.

"Na koncu moči, a ne bomo odnehale"

Po besedah Nike Kovač se pobudnice že soočajo z izčrpanostjo po večmesečnem delu, a bodo kljub težavam vztrajale: "Njihov načrt je, da nas popolnoma izčrpajo. Vedo, da smo na koncu naših moči in da obstaja možnost, da bomo zaradi hudega tempa zbolele, da bomo odpovedale."

A Kovač sporoča, da se ne bodo ustrašile: "Bolj ko nam nagajaš, bolj pokončne smo in bolj bomo delale."

Nika Kovač
splav Nika Kovač Inštitut 8. marec
