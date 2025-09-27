V Mariboru kar dva protesta: zbrali so se zagovorniki in nasprotniki

V Mariboru sta dopoldne sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na Pohodu za življenje so se zavzemali za "življenje od spočetja do naravne smrti", na Shodu za dostojno življenje pa za "družbo, kjer reproduktivna pravica, socialna infrastruktura in zdravstvena oskrba niso privilegij, ampak temeljna javna dobrina".

Nasprotniki pravice do umetne prekinitve nosečnosti so se z baloni, transparenti, glasbeno spremljavo in veliko slovensko zastavo zbrali na Grajskem trgu in se nato sprehodili po mestnih ulicah. "Želimo dati ljudem možnost, da slišijo argumente za življenje od spočetja do naravne smrti, ker je premalo prostora v tej družbi, da bi se lahko slišalo obe strani," je za STA povedala voditeljica Pohodov za življenje v Sloveniji Urša Cankar Soares.

Poudarila je, da je pravica do življenja osnovna človekova pravica. "Življenje je tisto, ki ga je treba zaščititi, ker je to največ, kar imamo. Če nimamo življenja, nimamo nobene druge pravice več," je dejala. "Nihče ne bi smel imeti pravice nad drugim človekom, niti mama nad svojim otrokom, ker je to njen otrok, ker je to človek, ker iz maternice pride človek, niti zdravnik nad pacientom," je dodala.

Udeleženci shoda so nosili transparente z napisi Proti zastrupitvi bolnikov, Vsak nerojeni otrok je človek in Splav ni zdrav.

Nasproti Shod za dostojno življenje

V odgovor na ta shod je na Glavnem trgu potekal Shod za dostojno življenje, katerega udeleženci so se s transparenti, rdečimi zastavami in megafonom prav tako sprehodili po mestnem jedru. "Pravica do splava oziroma reproduktivne pravice na splošno so nekaj, kar se nam preprosto zdi nujno za to, da ohranimo avtonomijo ženskih teles in s tem enakopravnost v družbi," je povedala Petra Bolta iz društva Iskra.

V društvu opozarjajo, da brez ustreznih javnih storitev ni mogoče izvrševati teh pravic, zato se zavzemajo za dostopno in kakovostno javno zdravstvo ter večje število ginekologov, poln porodniški dopust za oba starša s polnim nadomestilom plače ter širok, stabilen in kakovosten sistem javnih vrtcev in jasli.

"To je tudi podpora družinam. Naš shod smo poimenovali Shod za dostojno življenje kot odgovor na Pohod za življenje, ker opažamo, da se nasprotniki pravice do splava ne borijo zares za življenje, ker ne naredijo ničesar, da bi ljudje lahko dostojno živeli," je povedala Bolta.

Udeleženci tega shoda so nosili transparente z napisi Moje telo moja izbira, Roke stran od moje maternice in Patriarhat idi po gobe.

Prihodnjo soboto sta takšna shoda napovedana še v Ljubljani.