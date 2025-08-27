Pobuda Nike Kovač zbrala milijon podpisov. V Bruslju jih bo podprla tudi Severina.

Evropska državljanska pobuda My voice, My choice je uradno dosegla prag milijona preverjenih podpisov. To pomeni, da bo Evropska komisija morala obravnavati zahtevo, da dostop do varnega in dostopnega splava postane pravica, zagotovljena na ravni Evropske unije, so sporočili iz Inštituta 8. marec.

Kot so navedli, se je pobuda začela aprila lani v vseh državah članicah EU. Skupno je bilo zbranih več kot 1,2 milijona podpisov, danes pa je potrjeno, da jih je najmanj milijon veljavnih. Čeprav preverjanje v nekaterih državah še poteka, je cilj dosežen, pravijo na Inštitutu 8. marec. "V ekipi je danes izjemno veselo. A sreča ob novici o milijonu uradnih podpisov ni samoumevna. Do cilja smo prišli z ogromno dela, truda in poguma. Ponovno se je pokazalo, da nam skupaj lahko uspe prav vse," je povedala direktorica inštituta Nika Kovač.

V Bruslju jih bo podprla tudi Severina

V ponedeljek, 1. septembra, bo ekipa Inštituta 8. marec v Bruslju podpise uradno predala Evropski komisiji. Ob njej bodo posamezniki, organizacije in skupine iz vse Evrope, ki so v zadnjem letu sodelovali v kampanji. V Bruselj bo pripotovala tudi hrvaška pevka Severina, ena največjih podpornic pobude.

"S tem se začenja nova faza; boj za to, da evropske institucije začnejo zagotavljati pravico, ki bi morala biti samoumevna: pravico do varnega in dostopnega splava za vse," so prepričani na inštitutu.

Pobuda My voice, My choice je v zadnjem letu dni ustvarila eno največjih feminističnih gibanj v Evropi. Posebej pomembno je, da se kampanja vodi iz Slovenije, države, v kateri so pobudo podprli predsednica republike, predsednica državnega zbora in predsednik vlade. Slovenija kaže, da je v boju za boljši jutri mogoče ne le stopiti skupaj, temveč tudi zmagati.

"Boj se nadaljuje"

Inštitut 8. marec ob tem poudarja, da se boj nadaljuje. Evropska pravica do varnega in dostopnega splava bo naslednji cilj, so dodali.

"V času, ko so po vsej Evropi pod udarom pravice žensk in manjšin, je gibanje My Voice, My Choice dokaz, da se lahko ljudje organizirajo; ne le da ustavijo nazadovanje, ampak da odprejo prostor napredku. Pravica do varnega in dostopnega splava je pravica, ki mora biti zagotovljena vsem," so sklenili v sporočilu za javnost.