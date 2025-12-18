Voditelji držav članic EU se bodo danes sestali na zadnjem zasedanju Evropskega sveta letos, v ospredju katerega bo uporaba zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje nadaljnje podpore Ukrajini. Med osrednjimi temami vrha EU bosta še širitev in prihodnji dolgoročni proračun unije, že včeraj pa je potekal vrh EU-Zahodni Balkan.

Voditelji držav članic EU bodo o financiranju nadaljnje podpore Ukrajini razpravljali, potem ko je v začetku meseca Evropska komisija predstavila predloge pravne podlage za dve možni rešitvi za financiranje 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu, s katerim bi podprli njegove proračunske in vojaške potrebe v prihodnjih dveh letih.

Prva možnost že padla v vodo

Prva možna rešitev, ki bi potrebovala soglasno podporo članic, predvideva zadolževanje unije na kapitalskih trgih. Ta možnost je zaradi nasprotovanja Madžarske in še nekaterih drugih držav praktično že padla v vodo, tako da se zdaj osredotočajo na drugo možno rešitev.

Ta predvideva uporabo ruskega premoženja, zadržanega v okviru sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Komisija bi si pri vseh finančnih institucijah v EU, ki hranijo rusko premoženje, izposodila denarna sredstva, v katera so se pretvorile dospele ruske obveznice. Predlog, v skladu s katerim bi Ukrajina posojilo odplačala, šele ko bi ji Rusija povrnila vojno škodo, bi potreboval podporo kvalificirane večine članic v Svetu EU. Poroštva za posojilo bi morale zagotoviti članice, pri čemer bi prispevek Slovenije po trenutnih izračunih znašal 700 milijonov evrov.

Eden ključnih elementov predloga je zamrznitev ruskega premoženja na ozemlju unije za nedoločen čas, kar je Svet EU potrdil v petek. To so podprle vse članice z izjemo Madžarske in Slovaške.

Ob tem so Belgija - tam je shranjenega velika večina od okoli 210 milijard premoženja ruske centralne banke v EU - Italija, Malta in Bolgarija poudarile, da njihova podpora dolgoročni zamrznitvi še ne pomeni, da bodo podprle tudi uporabo ruskega premoženja za podporo Ukrajini.

Slovenija bo podprla pravno in fiskalno vzdržno rešitev

Zunanja ministrica Tanja Fajon je medtem v ponedeljek poudarila, da bo Slovenija na vrhu podprla rešitev, ki bo pravno in fiskalno vzdržna. "Vemo in se zavedamo, da Ukrajina potrebuje to pomoč. Slovenija ji bo stala ob strani, ampak vsaka rešitev mora imeti tudi jasne ocene fiskalnih učinkov na države članice EU," je pojasnila uradno stališče Slovenije, ki jo bo na vrhu zastopal premier Robert Golob.

Vrh EU bo sicer potekal v senci intenzivnih mednarodnih prizadevanj za končanje ruske agresije na Ukrajino pod vodstvom ZDA. Ameriška in ukrajinska delegacija sta se nazadnje sestali v ponedeljek v Berlinu, ko sta obe poročali o napredku. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki bo danes znova nagovoril voditelje članic EU, se je v nemški prestolnici sestal tudi z več evropskimi voditelji, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in šefom Nata Markom Ruttejem. Ti so v izjavi ob robu srečanja med drugim predlagali vzpostavitev večnacionalnih sil pod vodstvom Evrope, ki bi ob podpori ZDA skrbele za izvrševanje morebitnega mirovnega dogovora v Ukrajini.

Pogovori tudi o širitvi unije

Voditelji EU imajo na dnevnem redu današnjega zasedanja še širitev unije, ki se ji želi pridružiti tudi Ukrajina. V približevanju te države EU je pretekli teden prišlo do premika, saj je komisija prejela zeleno luč 26 članic, da lahko na tehnični ravni začne pogajanja s Kijevom o treh od šestih sklopov pogajalskih poglavij. Tako je zaobšla veto Madžarske, ki blokira soglasno odločitev o uradnem odprtju sklopov.

Za vstop v EU si prav tako prizadeva šesterica zahodnobalkanskih držav. Najbolje kaže Črni gori, ki je ravno v sredo zaprla dodatna poglavja, in Albaniji. Severna Makedonija, BiH in Kosovo medtem glede na novembra objavljeno širitveno poročilo Bruslja niso naredili bistvenega napredka na poti v unijo, v Srbiji pa se je izvajanje reform celo upočasnilo.

Razpravi o postopnem vključevanju držav iz regije v notranji trg EU in druge evropske politike je bil sicer namenjen sredin vrh voditeljev članic unije in držav Zahodnega Balkana, kjer so govorili še o strateškem partnerstvu, sodelovanju na področju zunanje in varnostne politike ter pri upravljanju migracij.

Nadaljnja podpora Ukrajini in približevanje novih držav uniji bosta tudi pomembna elementa pogajanj o skoraj 2000 milijard evrov vrednem predlogu dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2028-34, o katerem bodo predsedniki vlad in držav članic v četrtek opravili prvo razpravo. Pregledali bodo dosedanji napredek v pogovorih o julija predstavljenem predlogu komisije in podali smernice za nadaljnja pogajanja. Cilj je, da bi dogovor dosegli do konca prihodnjega leta.

Pomemben del proračuna bo namenjen spodbujanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva, o čemer bodo v luči trenutnih geoekonomskih razmer razpravljali tudi voditelji članic. Pričakovati je, da se bodo nekateri dotaknili predloga za revizijo prepovedi prodaje novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem v EU od leta 2035, ki ga bo še danes predstavila Evropska komisija.

Med trgovinskimi vprašanji, povezanimi s konkurenčnostjo, pa je vsaj ob robu pričakovati pogovore o podpisu prostotrgovinskega sporazuma z južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur.

Temu še vedno nasprotujejo nekatere članice, pa tudi evropski kmetje, ki se bodo danes s traktorji znova zbrali v belgijski prestolnici. Po napovedih se bodo protesta udeležili tudi slovenski kmetje.