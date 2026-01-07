Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
7. 1. 2026,
11.21

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Sreda, 7. 1. 2026, 11.21

1 ura, 6 minut

Inflacija v območju evra decembra padla na dva odstotka

Avtorji:
Na. R., STA

V Sloveniji so se cene, merjene s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, decembra lani na letni ravni zvišale za 2,6 odstotka. Na mesečni ravni je bila rast cen 0,1-odstotna, je tik pred koncem lanskega leta objavil državni statistični urad.

V Sloveniji so se cene, merjene s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, decembra lani na letni ravni zvišale za 2,6 odstotka. Na mesečni ravni je bila rast cen 0,1-odstotna, je tik pred koncem lanskega leta objavil državni statistični urad.

Foto: Shutterstock

Rast cen življenjskih potrebščin v državah z evrom se je decembra lani nekoliko zmanjšala. Letna stopnja inflacije je bila dvoodstotna, kar je 0,1 odstotne točke manj kot novembra, je danes v prvi oceni navedel evropski statistični urad Eurostat. Najbolj so se podražile storitve, med blagom pa hrana, alkohol in tobačni izdelki.

Cene storitev so bile decembra lani v povprečju za 3,4 odstotka višje kot pred letom dni. Hrana, alkohol in tobačni izdelki so bili za 2,6 odstotka dražji kot decembra predlani. Industrijsko blago brez energentov se je v letu dni podražilo za 0,4 odstotka, energenti pa so se pocenili za 1,9 odstotka.

Osnovna inflacija, pri kateri se ne upošteva cen energentov, hrane, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, je decembra lani znašala 2,3 odstotka.

Najvišjo stopnjo inflacije med evrskimi državami, za katere je imel Eurostat podatke, sta imeli decembra lani Estonija in Slovaška (4,1 odstotka). Sledile so Avstrija (3,9 odstotka), Hrvaška (3,8 odstotka) in Latvija (3,5 odstotka). Najnižja je bila rast cen na Cipru (0,1 odstotka).

