Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto naj bi Rusom izdajal zaupne informacije o vsebini zasedanj ministrov ali voditeljev članic EU, navaja sobotno poročilo ameriškega časnika Washington Post. Budimpešta obtožbe zanika, poljski premier Donald Tusk pa je v odzivu dejal, da ga to ne bi presenetilo.

Szijjarto je po podatkih preiskave časnika Washington Post, ki se med drugim sklicuje na neimenovanega evropskega uradnika, Moskvi več let posredoval zaupne informacije, o katerih se je razpravljalo na srečanjih ministrov ali voditeljev članic EU, poročata portala Politico in Euronews.

Sergej Lavrov Foto: Reuters Minister naj bi med premori tudi klical svojega ruskega kolega Sergeja Lavrova, da bi ga seznanil z vsebino razprav in mu predlagal mogoče ukrepe, ki bi jih lahko sprejele ruske oblasti, še navaja poročilo. Po navedbah neimenovanega vira v EU, na katerega se sklicuje Washington Post, je bila "Rusija že leta prisotna na praktično vsakem zasedanju članic EU".

Evropska unija na nove obtožbe ne bo uradno odgovorila zaradi morebitnega vpliva na madžarske volitve, ki bodo 12. aprila, je za Politico pojasnilo pet evropskih diplomatov in uradnikov, ki so ob tem izrazili zaskrbljenost zaradi poročila.

Tusk: Na to smo že dolgo sumili

"Novica, da Orbanovi sodelavci Moskvo podrobno obveščajo o zasedanjih Sveta EU, nikogar ne bi smela presenetiti. Na to smo že dolgo sumili. To je eden od razlogov, zakaj prevzamem besedo le, kadar je to nujno potrebno, in povem le toliko, kolikor je treba," je v nedeljo na omrežju X zapisal poljski premier Tusk, ki je na volitvah v boju z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom podprl opozicijskega voditelja Petra Magyarja.

Oglasil se je tudi poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski, ki je na omrežju X delil navedbe iz poročila Washington Posta in zraven zapisal: "To bi pojasnilo marsikaj, Peter."

"Lažne novice, kot vedno. Lažete, da bi podprli stranko Tisza in na Madžarskem vzpostavili provojno marionetno vlado. Tega ne boste dosegli," pa je v odzivu prav tako na omrežju X zapisal Szijjarto.