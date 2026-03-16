Ponedeljek, 16. 3. 2026, 20.36

Velika hladna prha za Orbana. To je znano.

Viktor Orban | Leta 2014 je Viktor Orban napovedal vzpostavitev iliberalne demokracije na Madžarskem, pri čemer se je skliceval na gospodarsko uspešnost neliberalnih držav, kot so Singapur, Kitajska ali Rusija. A v času njegovega vladanja je Madžarska precej zdrsnila po lestvici gospodarske razvitosti. Znotraj EU je Madžarska bolj gospodarsko razvita samo od Bolgarije in Romunije. | Foto Guliverimage

Leta 2014 je Viktor Orban napovedal vzpostavitev iliberalne demokracije na Madžarskem, pri čemer se je skliceval na gospodarsko uspešnost neliberalnih držav, kot so Singapur, Kitajska ali Rusija. A v času njegovega vladanja je Madžarska precej zdrsnila po lestvici gospodarske razvitosti. Znotraj EU je Madžarska bolj gospodarsko razvita samo od Bolgarije in Romunije.

Madžarsko tako kot Slovenijo v bližnji prihodnosti čakajo volitve. Medtem ko bomo v naši državi volili že to nedeljo, bodo Madžari odšli na volišče 12. aprila. Madžarska, ki jo od leta 2010 vodi Viktor Orban, je zgled za številne na konservativni oziroma nacionalni desnici, tudi v Sloveniji. Toda gospodarsko gledano Orbanova madžarska iliberalna demokracija ni kakšna nadpovprečna zgodba o uspehu. Madžarska namreč še vedno spada med gospodarsko manj razvite članice EU.

Leta 2000 je imela Madžarska po podatkih Eurostata realni BDP na prebivalca 8.090 evrov. Če pogledamo današnje članice EU, je bila tistega leta Madžarska gospodarsko razvitejša od Bolgarije (3.350 evrov), Romunije (4.120 evrov), Latvije (5.710 evrov), Litve (5.750 evrov), Poljske (6.670 evrov) in Hrvaške (7.920 evrov). Slovaška je takrat imela enak realni BDP na prebivalca kot Madžarska.

Leta 2010 znova na oblasti Orban

Leta 2000 na Madžarskem vladal Viktor Orban, ki pa se je moral leta 2002 posloviti z oblasti. Znova je prišel na oblast leta 2010. Tistega leta je imela Madžarska realni BDP na prebivalca 10.170 evrov. Naša vzhodna soseda je bila takrat znotraj EU gospodarsko razvitejša od Bolgarije (5.690 evrov), Romunije (6.900 evrov), Latvije (9.470 evrov), Poljske (9.740 evrov) in Litve (9.810 evrov).

Do leta 2010 je torej Hrvaška po gospodarski razvitosti prehitela Madžarsko, to pa je še bolj prehitela Slovaška. Naša južna soseda je imela 2010 realni BDP na prebivalca 10.670 evrov, Slovaška pa 13.060 evrov.

Leta 2025 v EU Madžarska razvitejša samo še od dveh držav

Leta 2025, po 15 letih nepretrgane Orbanove vladavine, je imela Madžarska realni BDP na prebivalca 15.020 evrov. Madžarska je bila lani znotraj EU gospodarsko razvitejša le od dveh držav: Bolgarije (9.440 evrov) in Romunije (11.310 evrov).

V času 15-letne Orbanove vladavine so v primerjavi s stanjem iz leta 2010 Madžarsko po gospodarski razvitosti prehitele še Latvija, Poljska in Litva. Leta 2025 je imela Latvija realni BDP 15.130 evrov, Poljska 16.420 evrov in Litva 17.800 evrov.

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.