Cvetka Zuljan in Kati Rogelja sta bili pri 83 oziroma 89 letih prvič v življenju na koncertu. To so jima omogočili v gibanju Prijazno življenje, ki so upokojenki peljali na koncert Severine v Portorožu in jima polepšali večer. "Zdaj, ko sem vas videla v živo, mi ne bi bilo žal, tudi če zjutraj umrem," je po čustvenem srečanju s hrvaško pevko, ki ni mogla zadrževati solz, dejala ena od njiju.

Ganljiv trenutek s koncerta v portoroškem Avditoriju, ko je vsa dvorana spoznala Cvetko in Kati, ki sta prvič v svojih življenjih uživali na koncertu, je na svojih družbenih omrežjih delila Severina. Ta ni mogla skriti navdušenja, da sta izbrali prav njen koncert, zato jima je omogočila, da se z njo podružita tudi v zaodrju, kjer je bila ob srečanju z njima zelo čustvena.

Poglejte:

#music #concert #avditorij #portorož #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina #fyp #foryoupagе ♬ original sound - Severina @severina.vuckovic Molim vas, pogledajte ovaj video do kraja i upoznajte Kati (90) i Cvetku (83), koje su prvi put u životu na koncertu... Nije li to predivnoooo, jer tu smo, na ovom svijetu, da uljepšamo život drugima, bez obzira čime se bavili... A ja sada mogu reći da je moja publika, ne od 7 do 77, nego od jedne do 90 godina. Hvala Alenki, Katji, Ani i Damjani iz #prijaznozivljenje , što rade na socijalnoj aktivaciji i uključivanju starijih ljudi u društvo i što su mi dovele ove prekrasne dame na koncert... P.S. Zamislite kad vam netko kaže "Sad kad sam vas vidjela uživo, ujutro da umrem, ne bi mi bilo žao..." 😭❤️ #lastnight

O koncertu se bodo pogovarjali še ves teden

"Prosim, poglejte ta posnetek do konca in spoznajte Kati in Cvetko, ki sta prvič v življenju na koncertu. Mar ni to čudovito, saj smo na tem svetu, da izboljšamo življenja drugim, ne glede na to, kaj počnejo," je pod posnetek, ki je med njenimi sledilci pritegnil veliko pozitivnih komentarjev, zapisala 53-letnica. Ob tem se je zahvalila Alenki, Katji, Ani in Damjani, ki pomagajo pri socialni aktivaciji in vključevanju starejših v družbo ter so "čudoviti dami pripeljale na moj koncert".

Ena od njiju je hrvaški pevki celo dejala, da ji zdaj, ko jo je videla v živo, ne bi bilo žal, tudi če zjutraj umre, ob čemer je Severina potočila nekaj solz in izpostavila, da so to trenutki, zaradi katerih je vredno živeti in delati to, kar dela. "Sostanovalci v domu nama ne bodo verjeli, da se je to zgodilo. O tem se bomo pogovarjali še ves teden! Tudi če nocoj ne greva spat, nič hudega, to je bil večer presežkov!" pa sta vidno navdušeni stanovalki doma starejših občanov Vrtojba dejali po koncertu, ki sta ga spremljali v družbi Aleša Musarja, moža predsednice države.

Stanovalki DSO Vrtojba sta koncert spremljali ob boku moža predsednice države Aleša Musarja. Foto: Prijazno življenje

