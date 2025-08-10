V živo: Ščuka začel z zabijanjem, Slovenci brez Dončića povedli za 7

Košarkarji Slovenije brez Luke Dončića in Eda Murića igrajo še eno pripravljalno tekmo za EuroBasket z Nemčijo. V razprodani dvorani v Mannheimu imajo še za precej težje delo kot v Stožicah, kjer so izgubili z 89:103, saj se je domači izbrani vrsti pridružil prvi zvezdnik Dennis Schröder, v Sloveniji pa je ostal Luka Dončić.

Pripravljalna tekma na EuroBasket 2025: Nedelja, 10. avgust, 17.30:

Nemčija - Slovenija 19:19

Foto: Jure Makovec/STA V Nemčijo je Slovenija odpotovala s 14 igralci. V petek so tekmo v Stožicah v civilni opravi spremljali Edo Murić, Mark Padjen, Leon Stergar in Vit Hrabar, priložnosti za boj z atletsko grajenimi centri Nemčije pa ni dobil Žiga Daneu, ki je sicer bil v kadru. V polnih Stožicah so izgubili z 89:103, prvi strelec pa je bil Luka Dončić z 19 točkami. Član Los Angeles Lakersov ni odpotoval v Nemčijo, v Ljubljani je ostal tudi Murić

V Mannheimu se je nemški reprezentanci pridružil kapetan Dennis Schröder, ki je zaradi osebnih razlogov izpustil obračun v Stožicah. Zaradi procesa sanacije poškodbe znova nista igrala Daniel Theis in Maodo Lo. Ob odsotnosti Dončića je v prvi peterki Slovenije začel Stergar, preostali štirje pa so bili isti kot na petkovi tekmi: Aleksej Nikolić, Gregor Hrovat, Luka Ščuka in Alen Omič.

Če je v Stožicah Ščuka prvi napad po lepi podaji Dončića zapravil, pa je tokrat po podaji Hrovata zabil in Slovenija je povedla z 2:0. Z bolj ekipno igro kot v petek je Slovenija povedla z 11:4. Je pa res, da so Nemci zgrešili prvih šest metov za tri točke. Ko jim je met vendarle stekel, sem priključili in po prvi četrtini je bilo na semaforju 19:19.

Seznam kandidatov Slovenije za nastop na tekmi z Nemčijo: Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

Prva naloga izbrancev selektorja Aleksandra Sekulića je izboljšati podobo pod obročema. V Ljubljani so imeli Nemci, sicer aktualni svetovni prvaki iz Manile 2023, 18 skokov več od Slovenije, od tega so jih 21 ujeli pod obročem tekmeca. Ob tem so vseh 40 minut igrali čvrsto in agresivno ter prepričljivo prišli do zmage.

Za Slovenijo je to druga od šestih prijateljskih tekem v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo v Katovicah začelo 28. avgusta. Naslednji teden jo v Rigi čakata preizkušnji z Litvo in Latvijo, 19. avgusta se bo še enkrat predstavila domačemu občinstvu proti Veliki Britaniji, 21. avgusta pa bo gostovala v Srbiji.