Kako uspešne so kitajske znamke v Nemčiji, na največjem avtomobilskem trgu v Evropi, ki je tradicionalno naklonjen predvsem domačim znamkam?

Leapmotor T03 je bil avgusta najuspešnejši električni avtomobil v Nemčiji. Foto: Gregor Pavšič Pred dnevi je bil v Nemčiji zanimiv komunikacijski obračun dveh kitajskih avtomobilskih proizvajalcev. Antonio Filosa, izvršni direktor Stellantisa, je njihovo znamko Leapmotor označil za letos najuspešnejšo kitajsko na nemškem avtomobilskem trgu in pri tem v sklopu razstave IAA v Münchnu neposredno zbodel konkurenčni BYD.

Ta se je odzval z uradnim sporočilom za javnost in pri tem zatrdil, da številke Filose ne držijo. Pri BYD so trdili, da so v Nemčiji letos prodali dvakrat toliko vozil kot Leapmotor. Predstavniki te znamke so se na te trditve odzvali z besedami, da je Filosa govoril le o podatkih za avgust. Tudi to sicer ni držalo, saj je bil BYD uspešnejši tudi v tem obdobju. Nazadnje se je izkazalo, da bi moral Filosa omeniti zgolj Leapmotorjev novi električni malček T03, ki je bil avgusta v Nemčiji res najuspešnejši kitajski avtomobil.

Eden izmed nemških xpengov na poti prek Slovenije Foto: Gregor Pavšič

Prodaja kitajskih znamk v Nemčiji se šele začenja

Nemci so v prvih osmih mesecih registrirali 1,8 milijona novih osebnih avtomobilov (lani v enakem obdobju 1,9 milijona). Vodilni je Volkswagen s 375 tisoč novimi avtomobili. Več kot sto tisoč novih registracij imajo še Mercedes (170 tisoč), BMW (162 tisoč), Škoda (146 tisoč), Audi (130 tisoč) in Seat (109 tisoč).

Vse to kaže, da so kitajske znamke šele pri začetku preboja na nemški trg. BYD je tako po podatkih nemškega urada KBA v osmih mesecih registriral 8.563, Leapmotor pa 3.531 novih avtomobilov. MG je pri 15.646 novih registracijah

Kaj pa preostali? Great Wall Motor ima 2.212, Xpeng 1.614, Lynk&Co 537, NIO 91, Chery Auto pa 42 novih registracij.

Pri elektriki Volkswagen vodi, BYD pa hitro lovi Teslo

Volkswagen je v Nemčiji letos najuspešnejši tudi pri prodaji električnih avtomobilov. Do konca avgusta so registrirali 68 tisoč novih, kar pomeni 18 odstotkov celotne svoje prodaje. BMW ima 31 tisoč, Škoda 30 tisoč, Seat s Cupro 20 tisoč električnih avtomobilov.

Tesla je imela v tem obdobju 11 tisoč novih registracij, kar je 56 odstotkov pod lanskim prodajnim izkupičkom. BYD je prodal 5.809 povsem električnih vozil, kar je 67 odstotkov njihove prodaje. Preostalo so bili priključni hibridi. BYD, ki je še lani v enakem obdobju Nemcem prodal le 1.650 električnih vozil, bi lahko kmalu prodajno ogrozil Teslo.

Pri Leapmotorju so povsem električni avtomobili predstavljali 87 odstotkov, pri MG pa 36 odstotkov celotne prodaje.