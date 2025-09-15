Xpeng je v avstrijskem Gradcu začel izdelovati svoje avtomobile in prvi so že zapeljali iz tovarne Magna Steyr.

Kitajska Omoda (Chery Auto) svoje avtomobile že sestavlja v Španiji (nekdanja tovarna Nissana), Stellantisov Leapmotor pa je nekaj časa malčka T03 sestavljal na Poljskem. Naslednja kitajska znamka z začetkom evropske proizvodnje je Xpeng, ki se je povezal s tovarno Magna Steyr v avstrijskem Gradcu. Tam so že začeli izdelovati modela G6 in G9, kar je skladno z njihovo napovedano evropsko širitvijo.

Xpeng tudi pred vstopom v Slovenijo

Xpeng je svoje avtomobile v Evropi sicer začel prodajati že leta 2021 in sicer na Norveškem, od takrat pa so prodajo globalno razširili v 46 držav. Letos se Xpeng prek družbe Autowallis podaja tudi na slovenski trg. Letos so do konca julija izven Kitajske prodali 18.701 avtomobil, od tega več kot osem tisoč avtomobilov v Evropi. Približno dve tretjini evropske prodaje predstavlja model G6.

Kitajci so na avtomobilski razstavi IAA v Munchnu pokazali nadgradnjo G6 in G9, prav tako pa tudi enoprostorca X9 in naslednji model P7+.

Posel z Xpengom bo izboljšal izkoristek tovarne Magna Steyr, ki je v zadnjem obdobju zaključila s proizvodnjo kar nekaj modelov. Pred dvema letoma so pri Gradcu končali s proizvodnjo BMW serije 5, nato pa tudi dveh Jaguarjevih vozil (I-pace in E-pace) in električnega športnega terenca fisker ocean. Xpeng se bo z evropsko proizvodnjo izognil višjim carinam in tako izboljšal svojo cenovno konkurenčnost v Evropi.

Foto: Xpeng Foto: Xpeng