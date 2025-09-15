Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
6.20

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Xpeng G6 proizvodnja avtomobilov Magna Steyr Xpeng

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 6.20

1 ura, 9 minut

Xpeng in Magna Steyr

Xpeng in Magna Steyr: začetek proizvodnje kitajskih vozil pri Gradcu #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Xpeng G6 Magna Steyr | Magna Steyr bo izdelovala Xpengova modela G6 in G9. | Foto Xpeng

Magna Steyr bo izdelovala Xpengova modela G6 in G9.

Foto: Xpeng

Xpeng je v avstrijskem Gradcu začel izdelovati svoje avtomobile in prvi so že zapeljali iz tovarne Magna Steyr.

Xpeng G6
Avtomoto Xpeng trka na vrata Slovenije, osnovni G6 cenovno primerljiv s Teslo #foto

Kitajska Omoda (Chery Auto) svoje avtomobile že sestavlja v Španiji (nekdanja tovarna Nissana), Stellantisov Leapmotor pa je nekaj časa malčka T03 sestavljal na Poljskem. Naslednja kitajska znamka z začetkom evropske proizvodnje je Xpeng, ki se je povezal s tovarno Magna Steyr v avstrijskem Gradcu. Tam so že začeli izdelovati modela G6 in G9, kar je skladno z njihovo napovedano evropsko širitvijo.

Xpeng tudi pred vstopom v Slovenijo

Xpeng je svoje avtomobile v Evropi sicer začel prodajati že leta 2021 in sicer na Norveškem, od takrat pa so prodajo globalno razširili v 46 držav. Letos se Xpeng prek družbe Autowallis podaja tudi na slovenski trg. Letos so do konca julija izven Kitajske prodali 18.701 avtomobil, od tega več kot osem tisoč avtomobilov v Evropi. Približno dve tretjini evropske prodaje predstavlja model G6. 

Kitajci so na avtomobilski razstavi IAA v Munchnu pokazali nadgradnjo G6 in G9, prav tako pa tudi enoprostorca X9 in naslednji model P7+. 

Posel z Xpengom bo izboljšal izkoristek tovarne Magna Steyr, ki je v zadnjem obdobju zaključila s proizvodnjo kar nekaj modelov. Pred dvema letoma so pri Gradcu končali s proizvodnjo BMW serije 5, nato pa tudi dveh Jaguarjevih vozil (I-pace in E-pace) in električnega športnega terenca fisker ocean. Xpeng se bo z evropsko proizvodnjo izognil višjim carinam in tako izboljšal svojo cenovno konkurenčnost v Evropi.

Xpeng G6
Avtomoto Mimo Ljubljane ujeli zanimivega "kitajca", ki širi evropske lovke #foto

Xpeng G6 Magna Steyr | Foto: Xpeng Foto: Xpeng Xpeng G6 Magna Steyr | Foto: Xpeng Foto: Xpeng

Xpeng G6 proizvodnja avtomobilov Magna Steyr Xpeng
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.