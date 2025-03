Mimo Ljubljane ujeli zanimivega "kitajca", ki širi evropske lovke #foto

S porastom novih avtomobilskih znamk (večinoma iz daljnje Azije) na slovenskih cestah opazimo tudi precej novih avtomobilov, ki jih v Sloveniji uradno trgovci še ne prodajajo. Tako smo pred dnevi ujeli avtomobil znamke Xpeng, ki sodi še med mlajše, a tehnološko naprednejše kitajske znamke.

Xpeng je model G6 prvič predstavil leta 2023 na Kitajskem, nato pa so ga v nekaj mesecih že pripeljali tudi na izbrane evropske trge. G6 je dolg 4,76 metra, širok 1,92 metra in visok 1,65 metra. Z medosno razdaljo 2,89 metra sodi med klasične električne športne terence in je dimenzijsko zelo podoben tesli model Y.

Z visokimi zmogljivostmi tudi v prve evropske države

Avtomobil izhaja z 800-voltne platforme. V različici performance ima sistemsko moč 350 kilovatov (476 "konjev") in 660 njutonmetrov navora, moč pa se prenaša na obe kolesi. Pospešek do sto kilometrov na uro je 4,1 sekunde, najvišja hitrost pa 200 kilometrov na uro. Za energijo skrbi baterija NMC s kapaciteto 87 kilovatnih ur.

V Nemčiji tak avtomobil stane od 51 tisoč evrov naprej.

Xpeng je v Evropo prišel leta 2021, in sicer najprej na Norveško. Nato so se širili še v Nemčijo, Francijo, Veliko Britanijo, na Dansko, Švedsko, Finsko, Islandijo, Nizozemsko, Belgijo, Luksemburg, Španijo, Portugalsko in Irsko, nazadnje pa tudi na Poljsko, v Švico, Češko in na Slovaško. Xpeng namerava do konca leta prisotnost povečati na 60 držav in ustvariti polovico svoje prodaje izven Kitajske. Usmeritev na izvoz je za podjetja pomembna zaradi zaostrene konkurence na kitajskem domačem trgu.

V zadnjem četrtletju lanskega leta je Xpeng dobavil 60 tisoč avtomobilov, kar je bilo 52 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2023. Lani so skupno prodali 190 tisoč avtomobilov, kar je bilo 34 odstotkov več kot leta 2023. V Evropi so začetki Xpenga za zdaj prodajno še skromni, zato so tudi avtomobili, kot je električni G6, na cestah še redki.