Pri Tesli so že dolgo nazaj napovedal nov, cenejši avtomobil in zdaj je vendarle znana njegova usmeritev. To ne bo nov model, temveč cenejša različica obstoječega modela Y. To je na rednem konferenčnem klicu z investitorji potrdil Elon Musk. Proizvodnja tega avtomobila se je domnevno že začela, do velikoserijske proizvodnje pa bo prišlo v drugi polovici leta.

Podrobnosti o tem, kakšen bo ta avtomobil, še niso znane. Tesla je nedavno za Mehiko že izdelala cenejšo različico modela 3. Med spremembami, ki bi bile usmerjene v nižanje cene, bi bilo lahko odmik od usnjenega oblazinjenja sedežev, umik gretja in hlajenja sedežev ter podobno. Ostale značilnosti avtomobila, predvsem na račun operacijskega sistema in baterije, naj bi ostale enake.

Prodaja Tesle v Evropi je letos v prvem polletju 33 odstotkov nižja kot lani v enakem obdobju. Do konca junija je Tesla v Evropi registrirala 109 tisoč novih avtomobilov (lani 164 tisoč). Tržni delež se je skrčil z 2,4 na 1,6 odstotka.

Koliko cenejši bo lahko model Y?

Tesla bo s cenejšo različico modela Y lahko poskrbela za njegov vnovični prodajni zagon, čeprav se je vsaj v Evropi tudi prodaja obstoječih vozil v zadnjih mesecih precej dvignila. Tesla ima letos slabše rezultate kot lani, a vsaj na trgu električnih vozil v Evropi še vedno vodi in tudi drži konkurenčno ceno.

Model Y v Sloveniji stane od 44 tisoč evrov naprej (različica RWD, ostale so dražje za šest oziroma devet tisoč evrov), novo različico pa lahko pričakujemo med to ceno in vstopno ceno za manjši model 3 - ta je trenutno pri 40 tisočakih.

Cenovni razpon med obema avtomobiloma znaša pet tisočakov in je zato relativno majhen, to pa tudi pomeni, da nova različica modela Y vendarle ne bo drastično cenejša.

Kdaj bo cenejši model Y na voljo v Evropi, še ni znano. Avtomobil bo iz vidika cene pomemben predvsem proti novim kitajskim tekmecem, manj pa evropskim.