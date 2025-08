Zvezna porota na Floridi je v petek Tesli naložila, da mora tožnikom, ki so za smrtno nesrečo iz leta 2019 okrivili njen asistenčni sistem, plačati 242 milijonov dolarjev oziroma okoli 225 milijonov evrov odškodnine, poroča tiskovna agencija AFP. V Tesli so sodbo označili za napačno ter škodljivo za podjetje in celotno industrijo.

Porota je ugotovila, da je sistem Tesle delno odgovoren za nesrečo v Key Largu v letu 2019, v kateri je umrla Naibel Benavides Leon, njen fant Dillon Angulo pa je bil poškodovan, je pojasnil odvetnik Darren Jeffrey Rousso, ki je zastopal Angula in družino Naibel Benavides Leon.

Tožniki so trdili, da je za nesrečo kriv avtopilot, ko je voznik George McGee s teslo trčil v športno terensko vozilo chevrolet, pri čemer je umrla Leon, Angulo pa je bil poškodovan.

Visoke odškodnine, v Tesli nasprotujejo

Porota je družini umrle prisodila 200 milijonov dolarjev (184 milijonov evrov) kazenske odškodnine, 59 milijonov dolarjev (skoraj 55 milijonov evrov) odškodnine za škodo in 70 milijonov dolarjev (skoraj 65 milijonov evrov) odškodnine Angulu.

V Tesli so ocenili, da je sodba napačna in le ovira varnost v avtomobilski industriji. "Sodba tudi ogroža prizadevanja Tesle in celotne industrije za razvoj in uvedbo tehnologije, ki rešuje življenja," je sporočilo podjetje Tesla. To trdi, da je bil za nesrečo kriv voznik, ki je med vožnjo iskal svoj telefon.