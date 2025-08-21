Smrt Slovenca na Hrvaškem, silovito trčenje v kamniti zid

Hrvaški portal Fiuman poroča o hudi prometni nesreči, ki se je sinoči zgodila na jadranski magistrali med Novim Vinodolskim in Selcami. V nesreči kombija je bilo udeleženih več slovenskih državljanov, poročajo. Po nekaterih informacijah naj bi bilo vozilo avtodom.

Po do zdaj znanih podrobnostih se je nesreča zgodila okoli 22.20, ko je zaradi neprilagojene hitrosti voznik izgubil oblast nad vozilom in razmerami na cesti.

Najprej je trčil v kovinsko ograjo, nato pa še v kamniti zid.

Trčenje je bilo tako silovito, da je na kraju prometne nesreče umrl državljan Slovenije. Ena oseba je huje poškodovana, dva državljana Slovenije imata lažje poškodbe.