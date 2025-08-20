Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
20. 8. 2025,
6.27

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
otroci požar ogenj trčenje tovornjak žrtve Afganistan avtobus nesreča nesreča

Sreda, 20. 8. 2025, 6.27

26 minut

Silovito trčenje: v nesreči avtobusa 71 mrtvih

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
nesreča, avtobus, Herat, Afganistan | Trčenje je bilo tako silovito, da je umrlo več deset ljudi. | Foto X/@KhalidAmiri01

Trčenje je bilo tako silovito, da je umrlo več deset ljudi.

Foto: X/@KhalidAmiri01

V prometni nesreči v provinci Herat na zahodu Afganistana je v torek umrlo 71 ljudi, med njimi 17 otrok. Avtobus je po trčenju s tovornjakom in motornim kolesom zagorel.

Avtobus je prevažal iz Irana deportirane Afganistance in je bil namenjen v prestolnico Kabul.

"Zaradi prevelike hitrosti in neprevidnosti je avtobus zapeljal z glavne ceste in silovito trčil v tovornjak v provinci Herat," je sporočil tiskovni predstavnik pokrajinskih oblasti Ahmadullah Muttaqi, poroča agencija Reuters. 

Iz policije v Heratu so sporočili, da je bila večina žrtev na avtobusu, umrli pa sta tudi dve osebi v tovornjaku in dve na motorju. 

Nesreča je bila posledica prevelike hitrosti in malomarnosti voznika avtobusa, so še navedli pri policiji. 

Na fotografiji so iz Irana deportirani afganistanski državljani, ki so 20. julija 2025 prispeli na mejni prehod Islam Qala v provinci Herat v Afganistanu. | Foto: Reuters Na fotografiji so iz Irana deportirani afganistanski državljani, ki so 20. julija 2025 prispeli na mejni prehod Islam Qala v provinci Herat v Afganistanu. Foto: Reuters

eksplozija Boeinga
Novice Na poti iz Grčije zagorel boeingov motor #video
Vlak Most na Soči
Novice Iztiril se je vlak: nastala materialna škoda v višini več kot sto tisoč evrov
nesreča kolesarstvo simbolična fotografija
Novice V prometni nesreči umrl 82-letni kolesar
otroci požar ogenj trčenje tovornjak žrtve Afganistan avtobus nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.