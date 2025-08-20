Silovito trčenje: v nesreči avtobusa 71 mrtvih

V prometni nesreči v provinci Herat na zahodu Afganistana je v torek umrlo 71 ljudi, med njimi 17 otrok. Avtobus je po trčenju s tovornjakom in motornim kolesom zagorel.

Avtobus je prevažal iz Irana deportirane Afganistance in je bil namenjen v prestolnico Kabul.

"Zaradi prevelike hitrosti in neprevidnosti je avtobus zapeljal z glavne ceste in silovito trčil v tovornjak v provinci Herat," je sporočil tiskovni predstavnik pokrajinskih oblasti Ahmadullah Muttaqi, poroča agencija Reuters.

🚨BREAKING: At least 71 people died in Afghanistan’s Herat province when a bus carrying deported migrants crashed into a truck and a motorcycle. pic.twitter.com/HdQxk36CzC — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 19, 2025

Iz policije v Heratu so sporočili, da je bila večina žrtev na avtobusu, umrli pa sta tudi dve osebi v tovornjaku in dve na motorju.

Nesreča je bila posledica prevelike hitrosti in malomarnosti voznika avtobusa, so še navedli pri policiji.

Na fotografiji so iz Irana deportirani afganistanski državljani, ki so 20. julija 2025 prispeli na mejni prehod Islam Qala v provinci Herat v Afganistanu. Foto: Reuters