R. K.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
20.10

53 minut

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 20.10

53 minut

V prometni nesreči umrl 82-letni kolesar

R. K.

Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

V prometni nesreči je umrl 82-letni kolesar, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Ob 16.30 se je na Ozarah na območju Policijske postaje Slovenj Gradec zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 82-letni kolesar. 

Po do zdaj zbranih podatkih naj bi kolesar nenadno zapeljal na prehod za pešce pred osebno vozilo. V trčenju se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče podlegel poškodbam.

To je letošnja 21. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.

