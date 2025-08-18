V prometni nesreči umrl 82-letni kolesar

V prometni nesreči je umrl 82-letni kolesar, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Ob 16.30 se je na Ozarah na območju Policijske postaje Slovenj Gradec zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 82-letni kolesar.

Po do zdaj zbranih podatkih naj bi kolesar nenadno zapeljal na prehod za pešce pred osebno vozilo. V trčenju se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče podlegel poškodbam.

To je letošnja 21. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.