Na družbenih omrežjih so se predstavljali za mladoletnice in fizično obračunali z moškim

Celjski kriminalisti so konec tedna odvzeli prostost dvema mladoletnima in polnoletni osebi, ki so v sostorilstvu še z drugimi osebami na spletnih omrežjih ustvarjali lažne profile mladih deklet, preko katerih so nato v njihovem imenu novačili moške z namenom osebnega srečanja. Enega od njih so na dogovorjenem srečanju posebej hudo poškodovali.