Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
22. 10. 2025,
17.49

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Policijska uprava Celje policija

Sreda, 22. 10. 2025, 17.49

1 ura, 3 minute

Na družbenih omrežjih so se predstavljali za mladoletnice in fizično obračunali z moškim

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
silhueta, računalnik, zaslon | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Celjski kriminalisti so konec tedna odvzeli prostost dvema mladoletnima in polnoletni osebi, ki so v sostorilstvu še z drugimi osebami na spletnih omrežjih ustvarjali lažne profile mladih deklet, preko katerih so nato v njihovem imenu novačili moške z namenom osebnega srečanja. Enega od njih so na dogovorjenem srečanju posebej hudo poškodovali.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje (PU), bo več o poteku kriminalistične preiskave in njenih ugotovitvah v četrtek v izjavi za javnost povedal vodja sektorja kriminalistične policije PU Celje Aleš Slapnik.

motorist hitrost
Novice 204 kilometre na uro po regionalki. Policija: Jesen ni čas za podiranje rekordov.
streljanje, Zagreb, policija
Novice Streljanje v Zagrebu: streljal hrvaški igralec, ena oseba ranjena #foto
Policijska uprava Celje policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.