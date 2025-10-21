Torek, 21. 10. 2025, 18.08
1 ura, 10 minut
Tina Gaber: Na medene tedne greva v Afriko gledat živali
V intervjuju za hrvaški medij je žena Roberta Goloba razkrila, kam se odpravljata na poročno potovanje.
Ko sta se v začetku septembra v Strunjanu poročila Robert Golob in Tina Gaber, je predsednik slovenske vlade v prvem pogovoru z novinarji nekaj besed namenil tudi poročnemu potovanju. Takrat je dejal, da si bosta čas za to verjetno vzela v času krompirjevih počitnic in da bosta šla kam na toplo.
Zdaj pa je v pogovoru za hrvaški spletni medij Net.hr Tina Gaber razkrila nekaj več. Na vprašanje, kam nameravata iti na medene tedne, je odgovorila: "Greva v Afriko gledat živali. Obožujeva jih, ob njih se človek spomni, kaj je v življenju resnično pomembno."
Oglejte si še: