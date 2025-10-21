Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
21. 10. 2025,
18.08

Torek, 21. 10. 2025, 18.08

Tina Gaber: Na medene tedne greva v Afriko gledat živali

V intervjuju za hrvaški medij je žena Roberta Goloba razkrila, kam se odpravljata na poročno potovanje.

Ko sta se v začetku septembra v Strunjanu poročila Robert Golob in Tina Gaber, je predsednik slovenske vlade v prvem pogovoru z novinarji nekaj besed namenil tudi poročnemu potovanju. Takrat je dejal, da si bosta čas za to verjetno vzela v času krompirjevih počitnic in da bosta šla kam na toplo.

Zdaj pa je v pogovoru za hrvaški spletni medij Net.hr Tina Gaber razkrila nekaj več. Na vprašanje, kam nameravata iti na medene tedne, je odgovorila: "Greva v Afriko gledat živali. Obožujeva jih, ob njih se človek spomni, kaj je v življenju resnično pomembno."

