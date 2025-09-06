Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Prva izjava Goloba po poroki: Srečen sem

Robert Golob je zbranim medijskim ekipam pred Vilo Tartini prinesel manjšo pogostitev.

Robert Golob je zbranim medijskim ekipam pred Vilo Tartini prinesel manjšo pogostitev.

Foto: STA

Po poročnem obredu v Vili Strunjan, kjer se je poročil s Tino Gaber, je predsednik vlade Robert Golob stopil pred kamere.

Sveže poročeni premier Robert Golob je po uradnem delu dogodka za krajši čas stopil pred snemalne ekipe, zbrane pred vhodom v strunjansko Vilo Tartini.

"Sem brez besed. Naj rečem kar direktno, jaz sem srečen. Ponosen sem, da je Tina Gaber danes rekla da in je od danes naprej Tina Gaber Golob. Rad bi se vsem zahvalil za iskrene čestitke," je dejal Golob in se zahvalil tudi medijem za spoštovanje želje po poroki v krogu družine in prijateljev. V zahvalo je zbranim medijskim ekipam prinesel tudi manjšo pogostitev.

Foto: STA

Na vprašanje, ali si bosta z nevesto zdaj privoščila medene tedne, pa je povedal, da si bosta čas za to verjetno vzela v času krompirjevih počitnic.

Kaj se je dogajalo na poroki in kdo je bil med svati, izveste tukaj:

thumb
Robert Golob in Tina Gaber sta poročena
Tina Gaber Golob poroka Tina Gaber Robert Golob Robert Golob
