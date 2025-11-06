Svoboda z ocenami o usklajenosti Šutarjevega zakona, koalicijski partnerji z zadržki

Vlada na seji pretresa Šutarjev zakon z ukrepi za zagotavljanje varnosti. Koalicija se je o teh še pred sejo vlade usklajevala dobri dve uri. Za tem so v Svobodi ocenili, da so glede ukrepov usklajeni in ne vidijo razlogov, da ti ne bi dobili soglasne podpore. Zadržani pa so koalicijski partnerji, v Levici "zelo verjetno" zakona ne bodo podprli.

Po napadu v Novem mestu, ki je vodil v smrt 48-letnega meščana, ima vlada danes na mizi t. i. Šutarjev zakon z naborom ukrepov za zagotavljanje varnosti. Pred ministri je tudi predlog za aktivacijo 37. člena zakona o obrambi, po katerem lahko Slovenska vojska sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja.

Nataša Avšič Bogovič, vodja poslancev Svobode, kjer so s predlaganim zakonom zadovoljni, je po usklajevanjih zatrdila, da je pogovor tekel v konstruktivnem duhu iskanja najboljših rešitev, koalicija pa da je usklajena tako glede Šutarjevega zakona kot aktivacije 37. člena zakona o obrambi.

Obenem je priznala, da v tem trenutku težko reče, ali bodo ukrepi prejeli soglasno podporo vseh ministrov. "Načeloma so bila podana konkretna, jasna pojasnila. Vse stvari so bile jasne vsem ministrom, tako da res ne vidim razloga, da bi bilo kakršnokoli nasprotovanje," je sklenila.

V Levici resni zadržki do več členov

Več pomislekov je medtem zaznati v izjavah koalicijskih partnerjev, predvsem Levice. V tej imajo po besedah vodje strankinih poslancev Mateja Tašnerja Vatovca resne zadržke do številnih členov zakona, predvsem do podeljevanja dodatnih pooblastil policiji in definicije, kdaj bi ta lahko vstopala v zasebne prostore in lastnino.

Tašner Vatovec je tako današnja usklajevanja označil kot intenzivna, na njih pa so zakon resno prerešetali, je dejal. Se pa po njegovih navedbah stvari od srede zvečer, ko so prvič videli zakon, "menda tudi spreminjajo", zato upajo, da bo vlada na seji sposobna pretresti in preveriti ustavno skladnost določil. "Seveda pričakujemo tudi, da bo koalicija ta zakon mogoče v parlamentu ustrezno lahko popravljala," je dodal.

Tako je navedel, da ministri Levice zaradi navedenih zadržkov na seji vlade zelo verjetno ne bodo podprli zakona. "Ne morem govoriti v imenu ministrov vnaprej, seveda bo odvisno tudi od tega, kaj se bo na vladi zgodilo," je dejal Tašner Vatovec. Na drugi strani ne vidi razloga, da bi ministri njihove stranke morali biti proti predlagani aktivaciji 37. člena zakona o obrambi. Kot je pojasnil, so na usklajevanjih dobili zagotovilo tako notranjega ministra, ki opravlja tekoče posle, Boštjana Poklukarja kot premierja Roberta Goloba, da vojaki ne bodo prisotni v mestih, kjer bi policiji pomagali pri izvajanju njihovih pooblastil, pač pa gre predvsem za logistično podporo policiji pri varovanju meje.

Katič: Razumem pomisleke delovanja v praksi

Odhajajoča ministrica za pravosodje Andreja Katič je ob prihodu na usklajevanja ocenila, da bo današnja seja vlade zelo pestra. Obenem je komentirala nekatere obetajoče se ukrepe. O zakonu o kazenskem postopku je ponovila, da zdajšnji zakon daje dovolj pooblastil policiji, je pa "vedno problem, kako se to izvaja v praksi". Razume pomisleke vseh, ki menijo, da sistem v praksi ne deluje.

Glede predloga, da bi lahko policija brez odredbe sodišča vstopila v tuje stanovanje, je Katič dejala, da to zakon pod določenimi pogoji že omogoča. Če hišna preiskava ne bo odrejena po zakonu o kazenskem postopku, vsi dokazi, pridobljeni na tak način, v postopku ne bodo uporabljeni.

Glede 37. člena zakona o obrambi je dejala, da bodo o tem sprejeli odločitev po seznanitvi o varnostni situaciji na meji. Že zdaj pa je v zaporih premalo pravosodnih policistov, je poudarila.

Namestnik vodje poslancev Svobode Lenart Žavbi je o pomislekih glede predlaganih ukrepov dejal, da so izjave z vrha pravosodja v tem tednu pokazale "vso plitvino sistema". "Te izjave o neustavnosti so večkrat sproducirane tudi iz lastnih interesov ljudi, ki govorijo, da so stvari neustavne, zato da bi manj delali," je ocenil.