Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Sreda,
26. 11. 2025,
12.40

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Ćaciland Ana Brnabić pretep opozicija policija Srbija

Sreda, 26. 11. 2025, 12.40

40 minut

Pred Ćacilandom izbruhnil pretep

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Skupščina, Srbija | Foto Reuters

Foto: Reuters

V Beogradu je pred parlamentarno stavbo prišlo do pretepa med policijo in opozicijskimi poslanci, poroča Jutarnji list. Do incidenta je prišlo potem, ko sta poslanec Narodnega gibanja Srbije Đorđe Stanković in poslanec Zeleno-leve fronte Bogdan Radovanović poskušala odstraniti šotor, saj jima je preprečeval prihod na delo.

Danes še vedno poteka zasedanje srbskega parlamenta. Opozicijski poslanci so znova, tako kot že včeraj, poskušali vstopiti v parlamentarno stavbo skozi tako imenovani Ćaciland. Predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić naj bi jim včeraj obljubila, da jim bodo to omogočili.

A policija poslancem tudi danes ni dovolila odstraniti ograje, da bi lahko prišli do svojih delovnih mest, poročajo lokalni mediji.

Ko so odstranili enega od šotorov pred parlamentom, so jih najprej napadli s steklenicami, nato pa je izbruhnil pretep med ljudmi iz Ćacilanda in predstavniki policije ter opozicijskimi poslanci.

Do spopada je pred skupščino prišlo že včeraj, ko so se pripadniki policije spoprijeli s predstavniki stranke Srbija Center (Srce) s predsednikom stranke Zdravkom Ponošem na čelu. Poslanci so poskušali na sejo v narodno skupščino priti skozi glavni vhod, skozi tako imenovani Ćaciland.

Srbija, protesti, Beograd, policija
Novice V Beogradu spet vre: v podporo novinarjem se je zbrala večja množica
Vladimir Štimac
Novice V Beogradu pridržali 37 oseb, med njimi nekdanjega košarkarja
protesti, Srbija, Beograd
Novice Napeto v Beogradu: pirotehnična sredstva in topovski izstrelki nad državljane #video
Shod iz Beograda proti Novemu Sadu
Novice Množica študentov na poti v Novi Sad: to so posnetki iz zraka #video
 

Ćaciland Ana Brnabić pretep opozicija policija Srbija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.