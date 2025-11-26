Pred Ćacilandom izbruhnil pretep

V Beogradu je pred parlamentarno stavbo prišlo do pretepa med policijo in opozicijskimi poslanci, poroča Jutarnji list. Do incidenta je prišlo potem, ko sta poslanec Narodnega gibanja Srbije Đorđe Stanković in poslanec Zeleno-leve fronte Bogdan Radovanović poskušala odstraniti šotor, saj jima je preprečeval prihod na delo.

Danes še vedno poteka zasedanje srbskega parlamenta. Opozicijski poslanci so znova, tako kot že včeraj, poskušali vstopiti v parlamentarno stavbo skozi tako imenovani Ćaciland. Predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić naj bi jim včeraj obljubila, da jim bodo to omogočili.

A policija poslancem tudi danes ni dovolila odstraniti ograje, da bi lahko prišli do svojih delovnih mest, poročajo lokalni mediji.

Ko so odstranili enega od šotorov pred parlamentom, so jih najprej napadli s steklenicami, nato pa je izbruhnil pretep med ljudmi iz Ćacilanda in predstavniki policije ter opozicijskimi poslanci.

Do spopada je pred skupščino prišlo že včeraj, ko so se pripadniki policije spoprijeli s predstavniki stranke Srbija Center (Srce) s predsednikom stranke Zdravkom Ponošem na čelu. Poslanci so poskušali na sejo v narodno skupščino priti skozi glavni vhod, skozi tako imenovani Ćaciland.