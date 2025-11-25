Na shodu v Beogradu se je v ponedeljek zvečer zbralo več sto ljudi, da bi izrazili podporo srbski televiziji N1 po nedavnem fizičnem napadu na njeno ekipo. K protestu so pozvala neodvisna novinarska združenja v Srbiji, ki od začetka leta beležijo več sto napadov, groženj in pritiskov na novinarje.

Protest je potekal blizu poslopja srbskega parlamenta oz. pri šotorskem naselju, kjer se zbirajo študenti, ki nasprotujejo protivladnim protestom v organizaciji študentov, ter podporniki vladajoče Srbske napredne stranke in predsednika Aleksandra Vučića.

Protest je za nekaj časa zmotila tudi skupina ljudi s transparenti v podporo vladi naklonjenim medijem, ki pa so po nasprotovanju zbranih protestnikov odšli.

Moški pretekli četrtek napadel novinarsko ekipo

Študenti, novinarji in drugi so protestirali na kraju, kjer je za zdaj še neidentificirani moški prejšnji četrtek napadel ekipo N1.

Moški je pristopil do novinarske ekipe in zahteval, da ne snemajo, nato pa je prijel kamero in jo večkrat vrgel ob tla. Policisti, ki so stali v bližini, se po navedbah N1 niso takoj odzvali, ampak so pristopili šele ob klicu novinarke.

Številni incidenti usmerjeni proti novinarjem v Srbiji

V Srbiji so od začetka leta do konca oktobra po podatkih Neodvisnega združenja novinarjev Srbije (NUNS) zabeležili več kot 280 incidentov, usmerjenih proti novinarjem v Srbiji. Na kritične razmere v tamkajšnjih medijih je pretekli mesec v skupnem pismu, ki ga je na svoji spletni strani objavil Mednarodni inštitut za tisk (IPI), opozorilo tudi več mednarodnih organizacij in novinarskih združenj, še posebej pa so izpostavili vedno večje pritiske na televizijah N1 in Nova.

Število napadov na novinarje se je povečalo po začetku množičnih protestov po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, v katerem je umrlo 16 ljudi.