Napeto v Beogradu: pirotehnična sredstva in topovski izstrelki nad državljane #video

Pred srbskim parlamentom v Beogradu so se zbrali številni državljani v podporo Dijani Hrka, materi tragično preminulega Stefana Hrke, ki je danes zjutraj začela gladovno stavkati. Hkrati so se v neposredni bližini v šotorskem naselju "Ćacilend" zbrali tudi podporniki oblasti, policija pa je med obema skupinama postavila močan kordon.

Dijana Hrka se je zahvalila občanom za podporo in kratko nagovorila zbrane prek megafona. Zahvalila se je tudi medijem, ki spremljajo dogajanje pred skupščino.

Okoli 21.30 je polciija občane opozorila s pirotehničnimi sredstvi, ki so prihajali iz ograjenega dela Pionirskega parka. Nato so na meščane, ki podpirajo Hrko, odjeknili topovski streli in pirotehnična sredstva.

Policijski kordon trenutno preprečuje meščanom, da bi se približali kraju, od koder se oddajajo topovski streli in pirotehnična sredstva.

N1 Srbija poroča, da je policija v polni bojni opremi s ceste odrivala zbrane ljudi, ki so prišli izrazit podporo Dijani Hrka.

Spomnimo, da je v soboto v Novem Sadu med spominsko slovesnostjo Hrka dejala, da bo gladovno stavkala, dokler predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne izpolni treh pogojev. O tem smo podrobneje poročali v spodnjem prispevku: