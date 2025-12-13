Domen Prevc se v Klingenthalu odlično znajde.

Smučarske skakalce ob 15.45 čaka prva od dveh posamičnih tekem v Klingenthalu, na kateri bomo videli pet Slovencev z vodilnim skakalcem zime Domnom Prevcem na čelu. Ta je bil v petek zelo dobro razpoložen, kvalifikacije je končal na drugem mestu in napovedal boj za vrh.

Ko bodo skakalke že opravile celoten tekmovalni program v Klingenthalu, se bo moška karavana šele pripravljala na prvo individualno preizkušnjo tega konca tedna v Nemčiji. Slovenske barve bo zastopala peterica.

Tekmo bo ob 15.45 odprl prav varovanec Roberta Hrgote Lovro Kos, sledili mu bodo Rok Oblak (19), Timi Zajc (33), Anže Lanišek (49), za konec pa še vodilni skakalec svetovnega pokala Domen Prevc (50).

Prevc je v petek znova pokazal, da se tu dobro znajde. Na obeh treningih in v kvalifikacijah je bil vedno med prvo trojico. V kvalifikacijah je zaostal le za Nemcem Philippom Raimundom, Zajc je bil deveti, Lanišek 13., Oblak 37., Kos pa 47.

V nedeljo bo v Klingenthalu še ena tekma, prihodnji teden pa sledi še zadnja postaja pred novoletno turnejo, Engelberg.

Klingenthal, posamična tekma