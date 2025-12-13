Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Smučarski skoki, Klingenthal, kvalifikacije in tekma

Nika Prevc v nov boj za zmago

Klingenthal, Nika Prevc | Nika Prevc je v petek za las zgrešila zmago. Kako bo tokrat? | Foto Guliverimage

Nika Prevc je v petek za las zgrešila zmago. Kako bo tokrat?

Foto: Guliverimage

Smučarske skakalke bodo v Klingenthalu opravile še drugo posamično tekmo. Predvidena je ob 11.45, že pred tem pa bodo ob 10.30 kvalifikacije, v katerih bo nastopilo šest Slovenk. Nika Prevc je v petek le za točko zaostala za zmagovalko Nozomi Marujama, tako da lahko pričakujemo, da se bo znova borila za visoka mesta.

Pred skakalkami je še druga posamična tekma na nemškem prizorišču. A še pred individualno preizkušnjo bodo morale opraviti kvalifikacije.

V teh bo ob 10.30 nastopilo šest Slovenk, kot prva Jerica Jesenko (številka 2), ki je včeraj ostala brez nastopa na tekmi. Sledile ji bodo Tinkara Komar (9), Maja Kovačič (13), Katra Komar (16), Nika Vodan (41) in Nika Prevc (46).

Prevc je v petek za točko zaostala za zmago, ki je pripadla vodilni skakalki zime Nozomi Marujama. Po drugem mestu je dejala, da se zaveda, kje so bile napake, da prvi skok ni bil najboljši in da bo poskušala danes skakati še bolje, kar obeta nov boj za zmago.

Ta se bo začel ob 11.45.

Dekleta bodo z današnjo tekmo opravile nastope v Klingenthalu, naslednji teden bodo tekmovala v Engelbergu.

Klingenthal, kvalifikacije

