Voditeljica Ljubica Mlinar je ob koncu petkovega jutranjega programa na nacionalki razkrila, da je bila to njena zadnja oddaja.

"Ob koncu bi se vam rada zahvalila, dragi gledalci, kajti to je bila moja zadnja oddaja Dobro jutro," je v zadnjih sekundah petkovega jutranjega programa povedala voditeljica Ljubica Mlinar, ki nato ni več mogla skriti čustev ter se s tresočim glasom zahvalila še "celotni ekipi pred in za kamero".

"Naj vam še naprej lepšajo jutra dobri ljudje," je sklenila oddajo.

Kaj je razlog, da se priljubljena voditeljica poslavlja od oddaje Dobro jutro, smo vprašali RTV Slovenija. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

