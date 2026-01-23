Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
23. 1. 2026,
10.17

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
RTV Slovenija Televizija Slovenija Ljubica Mlinar

Petek, 23. 1. 2026, 10.17

21 minut

Ljubica Mlinar zapušča oddajo Dobro jutro

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ljubica Mlinar | Foto posnetek zaslona/TV Slovenija

Foto: posnetek zaslona/TV Slovenija

Voditeljica Ljubica Mlinar je ob koncu petkovega jutranjega programa na nacionalki razkrila, da je bila to njena zadnja oddaja.

"Ob koncu bi se vam rada zahvalila, dragi gledalci, kajti to je bila moja zadnja oddaja Dobro jutro," je v zadnjih sekundah petkovega jutranjega programa povedala voditeljica Ljubica Mlinar, ki nato ni več mogla skriti čustev ter se s tresočim glasom zahvalila še "celotni ekipi pred in za kamero".

"Naj vam še naprej lepšajo jutra dobri ljudje," je sklenila oddajo.

Kaj je razlog, da se priljubljena voditeljica poslavlja od oddaje Dobro jutro, smo vprašali RTV Slovenija. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

Oglejte si še:

Ana Tavčar
Trendi Na RTV Slovenija presenečeni nad odhodom Ane Tavčar
Predstavitev novih televizijskih obrazov in novih vsebin na Televiziji Slovenija. RTVSLO Igor E. Bergant
Trendi Igor E. Bergant zapušča Odmeve, dobil je novo oddajo

RTV Slovenija Televizija Slovenija Ljubica Mlinar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.