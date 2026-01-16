Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
A. P. K.

Petek,
16. 1. 2026,
10.44

Petek, 16. 1. 2026, 10.44

12 minut

Oddajo Dobro jutro čakajo spremembe

oddaja Dobro jutro, voditelji | Voditelji oddaje Dobro jutro | Foto Adrijan Pregelj

Voditelji oddaje Dobro jutro

Foto: Adrijan Pregelj

Jutranjo oddajo Dobro jutro na TV Slovenija, ki jo med tednom predvajajo od sedme do desete ure, z vstopom v pomladno sezono čaka sprememba urnika.

Oddajo Dobro jutro, ki jo ob delavnikih ustvarjajo tri redakcije – ljubljanska, mariborska in koprska –, od februarja čakajo spremembe, ki zadevajo tako gledalce kot tudi ustvarjalce. Oddaji se namreč obeta sprememba urnika. Do avgusta 2024 je bila oddaja iz ljubljanskega uredništva na sporedu od ponedeljka do srede, v četrtek je bilo na vrsti mariborsko uredništvo, koprska ekipa pa je oddajo pripravljala ob petkih.

Avgusta 2024 so urnik na nacionalni televiziji že spremenili, in sicer so se iz Ljubljane javljali ob ponedeljkih, sredah in petkih, iz Maribora v torek in iz Kopra v četrtek, spremembe pa so takrat po poročanju Žurnala24 sprožile slabo voljo tudi pri ustvarjalcih oddaje, ki niso razumeli, zakaj se dobro utečeni spored jutranje oddaje na TV Slovenija spreminja.

Zdaj so za Žurnal na nacionalni televiziji informacijo o ponovni spremembi urnika potrdili in sporočili, da se februarja vračajo na stari urnik, ki ga je oddaja že imela pred avgustom 2024.

V pomladno sezono z novim urnikom

Z nacionalne televizije so za Žurnal povedali, da se razpored oddaj Dobro jutro v pomladni sezoni prilagaja spremenjenim produkcijskim okoliščinam in zasedenosti studiev, pri "čemer smo skušali najti najboljše in najbolj smiselne rešitve za program kot celoto".

"In to nam je uspelo. Zaradi tovrstnih uskladitev bo od 9. februarja zaporedje oddaj Dobro jutro nekoliko spremenjeno, od ponedeljka do srede bodo gledalci v družbi ekipe iz Ljubljane, ob četrtkih iz Maribora in ob petkih iz Kopra," so za portal Žurnal24 še sporočili z javne televizije.

Številne voditeljske spremembe na nacionalni televiziji

V zadnjih dneh smo poročali tudi o številnih spremembah na voditeljskih položajih na RTV Slovenija. Med drugim se je po skoraj 15 letih od vodenja oddaje Odmevi poslovil Igor E. Bergant, ki bo konec januarja dobil lastno oddajo, javnost pa je pred kratkim izvedela tudi, da se je od vodenja oddaj na nacionalni televiziji že lani poslovila voditeljica oddaje Dobro jutro Ana Tavčar, ki je na TV Slovenija dala odpoved.

