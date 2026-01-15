Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Četrtek,
15. 1. 2026,
11.39

1 ura, 33 minut

Ana Tavčar

Četrtek, 15. 1. 2026, 11.39

Na RTV Slovenija presenečeni nad odhodom Ane Tavčar

N. V.

Ana Tavčar

Foto: Mediaspeed

Odhod Ane Tavčar z nacionalke, kjer je dolgo vodila jutranji program, je presenetil mnoge – tudi njene delodajalce.

V sredo je revija Lady poročala, da je voditeljica Ana Tavčar dala odpoved na RTV Slovenija, kjer je bila dolga leta med voditelji jutranjega programa. V omenjeni reviji so odhod voditeljice pripisali slabim odnosom na nacionalki, kar pa je Tavčar za Žurnal24 zanikala.

Zdaj so se na njen odhod odzvali tudi na RTV Slovenija, za Žurnal24 so sporočili, da jih je odločitev Ane Tavčar presenetila, a da jo spoštujejo in razumejo "kot osebno ter profesionalno odločitev posameznice."

Ob tem so se jih zahvalili za sodelovanje in poudarili, da je svoje delo opravljala "korektno in profesionalno," ob tem pa še dodali, da so ji vedno zagotavljali ustrezne pogoje za profesionalni razvoj.

