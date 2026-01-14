Val odhodov s Planet TV, med njimi tudi Jure Godler

S Planet TV se poslavlja oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem, ker je Godler noče več voditi, poroča Žurnal24.

Po 20 sezonah se je končala oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem na Planet TV. Vsestranski ustvarjalec Jure Godler je po poročanju Žurnala24 konec decembra dal odpoved, potem ko so ga šele pred nekaj meseci zaposlili.

Godler noče več voditi oddaje Ta teden, še naprej pa bo snemal kviz Milijonar – do konca mora posneti vsaj tekočo sezono, še poroča Žurnal24.

Planet TV je sicer v zadnjem času zapustilo več prepoznavnih obrazov, med njimi voditelja Miran Tišič in Igor Krmelj, po poročanju Žurnala24 pa je decembra po več kot desetletju televizijo zapustil tudi vodja produkcije Martin Senica, ki je sodeloval pri številnih Planetovih uspešnicah, kot so serija Ena žlahtna štorija ter šovi Kmetija: Nov začetek, Exatlon, Poroka na prvi pogled in Riba, raca, rak.

Senica je za Žurnal24 odkrito pojasnil, da je s Planet TV odšel zaradi novega vodstva, s katerim ni našel skupnega jezika.

