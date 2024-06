Jure Godler: Politična satira ni več mogoča #Spotkast

Jure Godler je voditelj kviza Milijonar in satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem. Je tudi pisatelj, podkaster, komik in skladatelj, čeprav razloži, da je poklic, za katerega je izobražen, pustil ob strani, medtem ko se ukvarja z drugimi aktivnostmi.

Poleg televizijskega dela, po katerem je najbolj poznan, zadnja leta ustvarja serijo komičnih vohunskih romanov o agentih Spencerju in Novaku, ki ju vodi skozi vse bolj nepričakovane in divje pustolovščine. Tako med drugim v tretjem romanu Doktor Nobody opiše teroristični napad na nuklearno elektrarno Krško. Prizna, da je to posledica otroških travm, saj je odraščal v njeni bližini.

"Spomnim se, ko sem bil otrok, da me je bilo vsakič, ko smo se peljali mimo jedrske elektrarne, strah, da bo eksplodiralo. Sploh kadar se je kadila para, ki hladi reaktor. Vedno sem imel ta strah, zato sem se v tretjem delu romana odločil, da moram to izživeti," pravi.

Jure Godler je najbolj poznan po televizijskem delu, zadnja leta pa ustvarja tudi serijo komičnih vohunskih romanov. Foto: Jan Lukanović Pristavi, da je kaj takega sicer nemogoče. Ker se ne spozna na nuklearke, je poiskal strokovnjaka. "To je bilo prvič, da sem potreboval pomoč pri teh romanih in sem kontaktiral jedrskega fizika dr. Luko Snoja, da mi pomaga. Poslal sem mu e-pošto, da pišem roman, v katerem je teroristični napad na nuklearno elektrarno in mi je samo odpisal: 'Izberi si lažjo tarčo, poba.' Potem sva se vseeno povezala in mi je pomagal." Hitro doda, da je pri ostalih romanih sam poskrbel za raziskave: "V Casino Banale je tema alkoholizem. Tam sem sam raziskal podlage."

Skrivnosti Milijonarja

Godler je v pogovoru zmeraj prijazen in priljuden, kar se izkažeta tudi kot ključni lastnosti za voditelja Milijonarja. Razloži, da so tekmovalci pogosto pod stresom že zaradi kamere, luči in publike, tako da je njegova naloga, da jim stoji ob strani ter jim nudi moralno podporo. Doda še, da bi vsebinsko bolj težko koristil: "Pomagam lahko pri prvih treh vprašanjih, tako je zapisano v bibliji kviza, naprej pa ne. Problem je v tem, da se takrat tudi sam zmotim. Če tekmovalec napačno odgovori, je velika verjetnost, da tudi jaz ne vem."

"Pomagam lahko pri prvih treh vprašanjih," pravi voditelj Milijonarja. Foto: Jan Lukanović

Politika je postala brezsramna

Kot voditelj satirične novičarske oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem se je v zadnjih letih odločil vse manj posvečati politiki, saj te ni več mogoče parodirati.

"Politika in satira sta zdaj v drugem planu, ker se mi zdi, da je politika – ne morem reči točno, kdaj, ampak zagotovo enkrat po 2015 in to po vsem svetu – postala tako brezsramna, da je težko delati parodijo iz tega. Ko smo začeli z oddajo, smo pred tablo razmišljali, kako izpeljati analogije na razna dejanja in izjave politikov. Zdaj pa včasih nekdo naredi nekaj in so ga pri tem posneli, potem pa izjavi, da tega ni naredil. Iz tega pa je težko kaj narediti. In zdaj smo tukaj. Pa ne samo mi, ves svet. Celo Anglija."

Politike ni več mogoče parodirati, a iz nekaterih politikov se vseeno velja pošaliti, meni Jure Godler. Foto: Jan Lukanović

Vseeno pa se iz nekaterih politikov velja pošaliti. V njegovi drami in prvem romanu je namreč zanimiv lik predsednik Slovenije, ki je osredotočen zgolj na lastno podobo in fitnes, nakar ob dejanskem stresu doživi živčni zlom. Na vprašanje, ali ta lik temelji na katerem resničnem politiku, se namuzne in odvrne: "Nimam pojma. Od kod sem dobil idejo za vase zagledanega predsednika? Ne bi vedel. Vsaka podobnost s komerkoli živečim ali mrtvim je zgolj naključna."