Ford z novo platformo za cel svet, nove avtomobile bodo pripeljali tudi v Evropo #foto

Ford je napovedal veliko investicijo v novo platformo, povečane upe za trg v ZDA in nove modele, ki jih lahko pričakujemo tudi v Evropi.

Novo platformo je v zapisu predstavil kar sam izvršni direktor Forda Jim Farley, ki je platformo z imenom “Ford Universal Electric Vehicle Platform” primerjal celo z revolucionarnim modelom T. Ta je udejanil avtomobilsko masovno proizvodnjo.

Ford je v svet električnih vozil najprej zapeljal z modelom mustang mach-e, nato pa se povezal z Volkswagnom in na njihovi platformi izdelal modela explorer in capri. Obenem so modelu puma dodali še električno različico, v ozadju pa medtem razvijali novo lastno električno platformo.

Ford explorer in ford capri sta nastala na Volkswagnovi platformi MEB. Foto: Gregor Pavšič

Prvi avtomobil s te platforme bo manjši električni poltovornjak s ceno okrog 30 tisoč ameriških dolarjev (predvidoma bodo zanj obudili ime ranchero, na trgu pa bo leta 2027), nato pa sledijo tudi drugi modeli. Glede na “univerzialno” zasnovo bodo naslednji modeli še bolj očitno primerni tudi za druge trge. Nova modularna platforma lahko odpre možnosti za nove kompaktne modele, ki bi v ponudbi nasledili v Evropi zelo dobro znane, a zdaj že ukinjene modele kot sta fiesta in focus.

Tehnične podrobnosti nove platforme še niso znane, Farley pa je vsaj za omenjeni poltovornjak napovedal uporabo baterij tipa LFP. Te bodo izdelovali v ZDA, kamor bo Ford v proizvodnjo avtomobilov in baterij vložil pet milijard dolarjev.

Ford bo električna vozila s te platforme izdeloval v ZDA in jih nato izvažal na druge globalne trge.

Hitrejši čas izdelave, manj sestavnih delov

“Številke povedo največ,” je zapisal Farley. “Platforma zmanjša število delov za 20 odstotkov v primerjavi s tipičnim vozilom, uporablja 25 odstotkov manj pritrdilnih elementov, ima 40 odstotkov manj delovnih postaj od enega konca tovarne do druge in omogoča 15 odstotkov hitrejši čas sestave. Stroški lastništva v petih letih so nižji kot pri triletni rabljeni tesli model Y.”

Kabelski snop v napovedanem poltovornjaku bo več kot 1,3 kilometra krajši in 10 kilogramov lažji kot tisti, ki je bil uporabljen v Fordovi prvi generaciji električnega SUV-ja.

Baterije LFP prav tako omogočajo prihranek prostora in teže, hkrati pa zagotavljajo nižje stroške in trajnost za stranke. Platformin baterijski sklop LFP, ki ne vsebuje kobalta in niklja, je strukturna podsestava, ki hkrati služi kot dno vozila.