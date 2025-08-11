Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
K. M., STA

11. 8. 2025,
12.16

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 12.16

Na slovenskih poljih se širi nova bolezen: ogroženi krompir, čebula, žita

K. M., STA

Cikada, tako pravi Hunjadi, je bolezen, ki so jo prvič opazili na sladkorni pesi, vendar ni omejena le nanjo.

Cikada, tako pravi Hunjadi, je bolezen, ki so jo prvič opazili na sladkorni pesi, vendar ni omejena le nanjo.

Foto: Shutterstock

Na slovenskih poljih so zaznali širjenje nove bolezni cikade. Ta je povezana s steklenim krilatim škržatom, ki je lani povzročil zgodovinsko najslabšo kakovost sladkorne pese. Ličinke škržata živijo v zemlji, odrasle živali pa se hranijo na rastlinah. Ogrožajo tudi krompir, žita in drugo, je za STA povedal strokovnjak ormoške zadruge Vladimir Hunjadi.

Po besedah strokovnega sodelavca Zadruge Kooperativa Kristal so bolezen na sladkorni pesi zaznali lani. Znana je kot sindrom slabe vsebnosti sladkorja, pri njej pa se raven sladkorja v korenini zmanjša tudi za pet odstotnih točk.

"Normalna pesa ima vsaj 16 odstotkov sladkorja, lani smo ga imeli tudi pod 13 odstotki, kar pomeni, da predelovalci po standardih rastline sploh ne obravnavajo več kot sladkorno peso," je dejal Hunjadi. Posledično so odkupne cene drastično padle, številni pridelovalci pa so prenehali s pridelavo.

Bolezen so prvič opazili na sladkorni pesi 

Cikada, tako pravi Hunjadi, je bolezen, ki so jo prvič opazili na sladkorni pesi, vendar ni omejena le nanjo. Bolezen so prvič odkrili na vzhodu Francije, od koder se je razširila na druga območja pridelave sladkorne pese – v Nemčijo, na Madžarsko in v Švico.

Iz Nemčije kmetijski strokovnjaki medtem poročajo, da lahko cikada povzroči tudi do 70-odstotni izpad pridelka krompirja, poškoduje pa lahko še čebulo in povzroča težave tudi na žitih. "Pri pivovarskem ječmenu smo letos zaznali nenavadno nizke vsebnosti beljakovin, pri pšenici podobno. Vzročne povezave s cikado še ni potrjena, a sum ostaja," je dodal.

K širjenju bolezni pripomogli kmetijsko-okoljski ukrepi 

Predsednik Zadruge Kooperativa Kristal Miroslav Kosi je ob tem poudaril, da so kmetje v Sloveniji pri soočanju s škodljivcem prepuščeni predvsem lastni iznajdljivosti. "Hrvaška kmetom pomaga z dodatnimi finančnimi spodbudami, pri nas pa ne. Če ne bo vsaj pokritja stroškov, se ljudje za pridelavo ne bodo več odločali," je opozoril.

Po njegovem mnenju so k širjenju škodljivca pripomogli tudi nekateri kmetijsko-okoljski ukrepi, kot je zelena pokritost, ki cikadam omogoča lažje preživetje čez zimo.

Na ministrstvu za kmetijstvo in Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so, kot je povedal Hunjadi, potrdili, da so oblikovali posebno skupino, ki preučuje pojav in išče rešitve, tudi v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki. "Na žalost pa niso vključili domačih kmetov in kmetijskih strokovnjakov," dodaja.

Med kratkoročnimi ukrepi preizkušajo ciljano uporabo insekticidov in spremljanje populacije škodljivca, dolgoročno pa razvijanje sort sladkorne pese, odpornih proti cikadam, dodaja Hunjadi.

Ob tem opozarja, da se problem ne bo rešil čez noč: "Tu ni vprašanje le, ali bomo imeli peso. Gre za obstoj številnih drugih pridelkov. Če ne ukrepamo, lahko doživimo scenarij, kakršen se je v 19. stoletju zgodil z lakoto na Irskem."

