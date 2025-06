Vremenska fronta, ki je ponoči prešla Slovenijo, je prinesla nekaj želenih padavin, a tudi nevšečnosti. Toča je padala ponekod na Notranjskem in Štajerskem, močan veter je ponekod podiral drevje. Po izmerjenih rekordnih junijskih temperaturah v četrtek bo danes in prihodnje dni malo manj vroče. Morje ostaja toplo, ima več kot 27 stopinj Celzija.

V četrtek zvečer in ponoči je Slovenijo iz smeri Italije dosegel nevihtni sistem, zaradi katerega je v Italiji ponekod padala zelo velika toča, nad Slovenijo pa se je sistem nekoliko umiril in nato ob pomikanju proti vzhodu slabel.

"Vseeno pa je bilo kar nekaj nalivov v okolici Ajdovščine in drugod na Primorskem, o toči pa so poročali v okolici Postojne, Logatca, Rakeka in tudi še malce naprej proti Štajerski," je za STA četrtkovo vremensko dogajanje povzela dežurna meteorologinja na agenciji za okolje (Arso) Eva Bezek.

V Ajdovščini so v kratkem času namerili dobrih 42 milimetrov padavin, v Vedrijanu 36 milimetrov, v Novi Gorici 39 milimetrov. "Ob suši so te padavine predvsem na Primorskem zelo dobrodošle, drugod po Sloveniji pa jih nismo imeli toliko, v povprečju jih je bilo od pet do 15 milimetrov, najmanj na jugovzhodu Slovenije," je dodala Bezek.

Prehod neviht so spremljali močnejši sunki vetra. "Največje sunke smo izmerili v okolici Nove Gorice, in sicer 72,8 kilometra na uro, v Ajdovščini 70 kilometrov na uro, tako da je bilo dogajanje kar intenzivno. Ampak vseeno smo imeli srečo, da se je ta sistem potem nekako umiril, oslabel in do jutra prešel Slovenijo," je povedala dežurna meteorologinja.

Hkrati je bilo nevihtno dogajanje na Štajerskem, kjer je ponekod prav tako padala toča, povezano tudi z zelo intenzivnim četrtkovim vremenskim dogajanjem v sosednji Avstriji.

Močan veter podiral drevesa

Slovenski državni gozdovi so danes na družbenem omrežju Facebook objavili fotografije podrtih dreves, ki so po četrtkovem neurju pričakala ekipo gozdarske žičnice na Čepovanu.

Med nočno vožnjo po glavni cesti iz smeri naselja Deskle proti Kanalu v občini Kanal ob Soči je na območju Rodeža na osebno vozilo, ki ga je vozila 31-letnica, padlo večje drevo ter poškodovalo prednje luči in pokrov motorja. Voznica pri tem ni bila poškodovana. Novogoriški policisti so primer končali z uradnim zaznamkom za zavarovalnico, so danes sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Uničene vrtnine in poljščine

Toča pa je večjo škodo povzročila v okolici Postojne. Poveljnik občinske zaščite v Postojni Cveto Kravanja je za Radio Slovenija dejal, da je nekaj po polnoči severni del občine zajelo obsežno neurje. Večja škoda je nastala predvsem na vrtninah, poljščinah in sadnem drevju, v Planini je nastala škoda tudi na objektih in avtomobilih. Posredovali so gasilci.

O toči so poročali tudi iz Štajerske, med drugim iz Ruš, Lovrenca na Dravskem polju in Oplotnice, toda večje škode, razen obtolčenega sadja in zelenjave, ni povzročila. Intervencije mariborskih gasilcev niso bile potrebne, do večera je bilo v zraku tudi protitočno letalo, je še poročal Radio Slovenija.

Nov absolutni rekord

"Imamo nov junijski vročinski rekord," je še potrdila dežurna meteorologinja Bezek. Izmerjen je bil v četrtek na postaji Črnomelj Dobliče, kjer je termometer pokazal 38,4 stopinje Celzija. Prejšnji absolutni slovenski junijski temperaturni rekord je bil izmerjen 28. junija 2022 na postaji Podnanos, in sicer točno 38 stopinj Celzija.

Pri temperaturi, v četrtek izmerjeni v Dobličah, gre za nov junijski slovenski rekord v nizu meritev od leta 1950, so v objavi na družbenih omrežjih dodatno pojasnili na Arsu.

"V Dobličah smo izmerili še en rekord, in sicer v najvišji dnevni povprečni temperaturi v juniju doslej kjerkoli v Sloveniji. Dnevno povprečje iz meritev ob 8., 15. in 22. uri zdaj znaša 31,5 stopinje Celzija. Prejšnji rekord, 30,8 stopinje Celzija, prav tako izmerjen v Dobličah, je bil izmerjen 24. junija 2021. Nad 30 stopinj je bilo v Dobličah včeraj od 8.45 do 21.55," so dodali na Arsu.

Visoke temperature so v četrtek izmerili tudi drugod po državi, med drugim v Metliki 37,9 stopinje, v Lendavi 37,4, na Ravnah na Koroškem 37,3 stopinje, na letališču Cerklje pa so izmerili 37,1 stopinje Celzija. Več kot 35 stopinj Celzija so v četrtek izmerili na 27 merilnih postajah, je povedala Bezek.

Rekordne temperature za posamično merilno postajo so v četrtek izmerili na več merilnih postajah po državi, na nekaterih postajah je bil po podatkih Arsa rekord popravljen za več kot eno stopinjo Celzija, najbolj v višjih legah vzhodne polovice Slovenije na postajah Radegunda, Lisca in Kum.

Morje več kot 28 stopinj Celzija

Visoke so v tem času tudi temperature morja. Pri Kopru je bila v četrtek najvišja izmerjena temperatura morja 28,5 stopinje Celzija, danes zjutraj so tam namerili stopinjo manj.

Blejsko jezero je v četrtek imelo 26,5 stopinje Celzija, danes zjutraj so namerili dve stopinji manj. Malo hladnejše je Bohinjsko jezero, kjer so v četrtek namerili 23, danes zjutraj pa 21 stopinj Celzija, kažejo podatki Arsa.

Vočinski val v južni Evropi

Države južne Evrope je zajel vročinski val, ki naj bi s temperaturami do 40 stopinj Celzija in ponekod še čez vztrajal ves konec tedna. V veljavi so številna svarila pred nevarnostmi za zdravje tako prebivalcev kot turistov, oblasti opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost.

Vročina je zajela celotno Sredozemlje od Iberskega polotoka do Italije, Balkana in Grčije. V Španiji se zdravstvene oblasti pripravljajo na porast števila vročinskih kapi, zlasti med ranljivimi skupinami, kot so otroci, starejši in kronični bolniki.

Na Portugalskem vremenoslovci začetek vročinskega vala napovedujejo za soboto, ko naj bi temperature na jugu pa tudi ponekod v osrednjem delu ter na severu države presegle 40 stopinj Celzija. Še topleje bo v državi, kjer za dve tretjini velja oranžni alarm, v nedeljo. V Lizboni pričakujejo 42 stopinj.

Francija je v primežu vročinskega vala - 50. po vrsti od leta 1947 - že teden dni in danes so oblasti za štiri regije na jugu izdale oranžni alarm, drugo najvišjo stopnjo opozorila. Temperature naj bi se povzpele do 39 stopinj Celzija. Še za devet regij bo tovrsten alarm predvidoma v veljavi od sobote.

V Italiji so zdravstvene oblasti za konec tedna za 21 mest, vključno z Rimom, Milanom in Benetkami, izdale celo najvišje, rdeče opozorilo. Ljudi pozivajo, naj se med 11. in 18. uro zadržujejo v notranjih prostorih in naj se zatečejo v klimatizirana javna poslopja. V Firencah, kjer že danes velja rdeče opozorilo, naj bi temperature v soboto dosegle 37, v Rimu, Milanu in Neaplju pa se bodo do nedelje povzpele do 36 stopinj Celzija.

Svarila pred nevarnostmi za zdravje so izdali tudi na Hrvaškem, v BiH in Srbiji. V Mostarju naj bi se živo srebro povzpelo do 42 stopinj. Vročina ovira tudi gašenje požara zahodno od Mostarja, na severu BiH pa je povzročila deformacijo železniških tirov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V Albaniji se medtem danes gasilci bojujejo z najmanj osmimi požari, potem ko so plameni že minuli konec tedna na jugu države uničili več deset domov.

V Grčiji se v prihodnjih dneh obeta vročinski val s temperaturami prek 40 stopinj Celzija, vključno z Atenami.