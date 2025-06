Slovenijo je ponoči prešla nevihtna linija s silovitimi sunki vetra in močnimi nalivi s strelami. Močna nevihta je v obliki večjega nevihtnega sistema iz Italije pridrvela na Goriško in se prek Idrije pomikala v smeri Ljubljane z okolico.

V Benečiji je za čas nevihte padala toča velikanka, težka skoraj 150 gramov, pri nas pa je manjša toča pobelila območje Postojne.

Neurje je okoli ene ure zjutraj je doseglo osrednjo Slovenijo, se nato pomikalo proti vzhodu Slovenije in oslabelo. Nevihtni sistem so spremljali obilni nalivi in močni sunki vetra, ki so povzročali vetrolom.

Nevihta se je zvečer s Krasa pomikala tudi v smeri Notranjske in naprej proti Posavju, kjer je lokalno prav tako lahko padala toča. Še pred tem je kot oreh debela toča padala v Rušah na Koroškem.

Za oreh debela toča je padala v Rušah. Foto: Meteoinfo

Še naprej bo zelo vroče

Na agenciji za okolje napovedujejo, da bo danes deloma jasno. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo možne posamezne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem ob šibki burji okoli 34 stopinj Celzija.

Jutri bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju 21, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče.