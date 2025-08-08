Astronomi so našli nove konkretne dokaze o obstoju velikanskega plinastega planeta, ki se nahaja v zvezdnem sistemu, najbližje našemu, poroča britanski BBC. Od Zemlje je planet oddaljen štiri svetlobna leta in pol ter naj bi bil bližnji sosed našega Osončja. Prav tako bi lahko imel lune, na katerih je mogoče življenje.

Znake planeta v zvezdnem sistemu Alfa Kentavri so odkrili z vesoljskim teleskopom James Webb.

Potencialni planet so sicer odkrili že lani, a je nato med nadaljnjimi opazovanji izginil. Astronomi morajo tako zdaj vnovič pogledati in preveriti, ali zagotovo obstaja.

Znanstveniki so nad odkritjem navdušeni, saj je ena izmed zvezd tega eksoplaneta podobna našemu Soncu.

Planet v naši soseščini

"Štiri svetlobna leta so dolga pot, a v galaksijskem smislu zelo blizu. Planet je v naši soseščini. Potuje okoli zvezde, ki je podobna Soncu ter je približno enake temperature in svetlobe. To je pomembno, če želimo razmišljati o okoljih, kjer je možno življenje," je dejala izredna profesorica na Univerzi v Oxfordu Carly Howett.

V primerjavi z našim Osončjem naj bi bil planet podoben plinskima velikanoma Jupitru in Saturnu. Domnevno ga obdaja gost oblak plina, kar pomeni, da na njem ni mogoče življenje, bi pa lahko v orbiti imel lune, primerne za živa bitja.

Jupiter in še nekaj drugih planetov v našem sončnem sistemu imajo ledene lune, za katere raziskovalci menijo, da bi lahko omogočale življenje. A so vsi ti planeti zelo oddaljeni od Sonca, medtem ko je novoodkriti planet svoji zvezdi sorazmerno blizu.

Znanstveniki bodo raziskovali naprej

Astronomi bodo zdaj iskali več znakov o novem planetu. Upajo, da bodo lahko uporabili nov teleskop ameriške vesoljske agencije Nasa Grace Roman, ki bo začel delovati leta 2027. Do takrat si bodo pomagali z opazovanji teleskopa James Webb s pomočjo spektralnega slikanja, ki bi lahko razkrilo, iz česa je planet sestavljen. To bo ustvarilo podrobnejšo sliko o tem, kako je planet videti in kako primerne so njegove morebitne lune za življenje.