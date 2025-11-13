Vino iz slovenske Istre med najboljšimi na svetu

Klet Vinakoper je pretekli petek z martinovanjem proslavila zgodovinski uspeh: nagrado Decanter Best in Show 2025, ki je slovensko Istro postavila med 50 najboljših vin sveta ter počastila ljudi, ki so pred petnajstimi leti začeli negovati zmagovalno vino. Vse ljubitelje vina Vinakoper že vabi, da se 15. novembra pridružijo praznovanju Altroke martinovanja po koprskih palačah in trgih, polnem vina, kulinarike in pristne istrske energije.

Dogodek, razprodan že teden dni pred začetkom, je bil večer ponosa, hvaležnosti in vizije ter čustven poklon tistim, ki so pred petnajstimi leti, ko se je začelo negovati zmagovalno vino, prepoznali trenutek za inovativne pristope in pogumne korake v prihodnost.

Posebne zahvale so prejeli posamezniki, ki so takrat s svojo vztrajnostjo, idejami in pogumom tlakovali pot do današnjega uspeha. Pomen tega trenutka je prepoznala tudi Mestna občina Koper, saj je župan nekdanjemu direktorju Vinakoper Neviu Pucerju na pobudo kleti podelil posebno priznanje zlato sonce za podporo sodelavcem in vizijo, ki je slovenski Istri prinesla svetovni ugled. Zahvale za doprinos k dosežku sta prejela tudi nekdanji vodja kleti Darko Erhatič in nekdanji vodja kmetijske proizvodnje Jadran Sever.

"To priznanje je ponos mesta, regije in vseh, ki v tej zgodbi vidijo prihodnost," je ob predaji priznanja dejal Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper. "Istra je dokazala, da zna iz svoje tradicije ustvariti nekaj sodobnega, drznega in svetovnega in to z ljudmi, ki ostajajo zvesti zemlji in skupnosti."

Direktor Vinakoper, mag. Borut Fakin, je ob tem dodal: "To ni le nagrada za vino, to je nagrada za partnerstvo in vizijo, ki povezuje ljudi, podjetja in naravo. V Vinakoper si bomo še naprej prizadevali graditi zgodbe, ki bodo odpirale nova vrata za Istro, za regijo, za prihodnost. Hvala vsem, ki ste verjeli v nas."

Novi obrazi vinske zgodbe

Poseben trenutek večera je bila tudi razglasitev novih botrov vina Vinakoper. Naziv botre malvazije 2025 je prevzela predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan, medtem ko je boter refoška 2025 postal dr. Rado Pišot, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.

Foto: Vinakoper

Nova vinska kraljica Istre je postala Ines Jerman, ki ji je lento predala dolgoletna predsednica Društva vinogradnikov slovenske Istre Ingrid Mahnič. "Vsaka vinska kraljica v sebi nosi zgodbo našega prostora in časa. V njej se prepletata tradicija in sodobnost, ljubezen do zemlje in ponos do ljudi, ki jo obdelujejo," je ob tem dejala Mahničeva.

Foto: Vinakoper

Dobrodelno vino in istrska energija

Kot vsako leto je martinovanje nosilo tudi dobrodelni pečat. Pod okriljem pobude Samo ena je Istra je bila predstavljena že tretja izdaja vina 15 odtenkov rdeče, s katerim se istrski vinarji povezujejo za dober namen. Tokrat bodo sredstva namenjena Društvu Palčica Pomagalčica, ki s svojo toplino pomaga najranljivejšim.

Foto: Vinakoper

Obiskovalci so pokušali vrhunska vina kar 17 istrskih vinarjev, med njimi: Bio vina Montis & Eko Laura, Robi & Dorjano Korenika, Korenika & Moškon, Brič, Norbin, Jogan, Montemoro, Rojac, Kmetija Butul, Krmac, Vina Mahnič, Bordon, Zaro, Valenčak, Kralj in Mihelj. Za kulinarično razvajanje so poskrbeli mojstri restavracije KOGO, za glasbeni zaključek pa Mistericky DJ afterparty, ki je vinsko klet spremenil v enega najbolj živahnih prostorov Istre.

Vinakoper se zahvaljuje vsem partnerjem in sponzorjem martinovanja – Društvu Palčica Pomagalčica, restavraciji KOGO, Primorskim novicam, Zavodu za turizem Mestne občine Koper ter Društvu vinogradnikov in vinarjev slovenske Istre – za podporo zgodbi, ki povezuje ljudi, tradicijo in prihodnost istrskega vina.

Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!