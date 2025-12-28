Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Nedelja,
28. 12. 2025,
7.26

podkast Žan Papič Gašper Bergant

Nedelja, 28. 12. 2025, 7.26

Gašper Bergant in Žan Papič sporočila: Fejmičev je konec

Sa. B.

Žan Papič in Gašper Bergant | Pod objavo se je usul plaz komentarjev, ki so nad odločitvijo voditeljskega para presenečeni in užaloščeni, zapisali pa so, da ju bodo pogrešali. | Foto Mediaspeed

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, ki so nad odločitvijo voditeljskega para presenečeni in užaloščeni, zapisali pa so, da ju bodo pogrešali.

Foto: Mediaspeed

Po petih letih in skoraj 300 izdanih epizodah sta ustvarjalca Žan Papič in Gašper Bergant sporočila, da se slovenski podkast Fejmiči poslavlja. Zakaj sta se odločila za ta korak, v objavi nista razkrila, sta pa razlog povedala v zadnji epizodi podkasta, ki je že izšla.

"Poslušalci in gledalke, to je to. Fejmičev je konec. Finito. The end," sta zaključek ustvarjanja priljubljenega podkasta v objavi naznanila Bergant in Papič. Kot sta pojasnila, sta razlog za odločitev pojasnila v zadnji epizodi podkasta, hkrati pa sta se zahvalila vsem gostom, konkurenci, saj bi brez njih "mislila, da nisva za bron", in tistim, ki so ju spremljali: "Legende ste!".

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, ki so nad odločitvijo voditeljskega para presenečeni in užaloščeni, zapisali pa so, da ju bodo pogrešali. 

podkast Žan Papič Gašper Bergant
