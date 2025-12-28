Po petih letih in skoraj 300 izdanih epizodah sta ustvarjalca Žan Papič in Gašper Bergant sporočila, da se slovenski podkast Fejmiči poslavlja. Zakaj sta se odločila za ta korak, v objavi nista razkrila, sta pa razlog povedala v zadnji epizodi podkasta, ki je že izšla.

"Poslušalci in gledalke, to je to. Fejmičev je konec. Finito. The end," sta zaključek ustvarjanja priljubljenega podkasta v objavi naznanila Bergant in Papič. Kot sta pojasnila, sta razlog za odločitev pojasnila v zadnji epizodi podkasta, hkrati pa sta se zahvalila vsem gostom, konkurenci, saj bi brez njih "mislila, da nisva za bron", in tistim, ki so ju spremljali: "Legende ste!".

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, ki so nad odločitvijo voditeljskega para presenečeni in užaloščeni, zapisali pa so, da ju bodo pogrešali.

Preberite tudi: