Nedelja, 28. 12. 2025, 7.26
15 minut
Gašper Bergant in Žan Papič sporočila: Fejmičev je konec
Po petih letih in skoraj 300 izdanih epizodah sta ustvarjalca Žan Papič in Gašper Bergant sporočila, da se slovenski podkast Fejmiči poslavlja. Zakaj sta se odločila za ta korak, v objavi nista razkrila, sta pa razlog povedala v zadnji epizodi podkasta, ki je že izšla.
"Poslušalci in gledalke, to je to. Fejmičev je konec. Finito. The end," sta zaključek ustvarjanja priljubljenega podkasta v objavi naznanila Bergant in Papič. Kot sta pojasnila, sta razlog za odločitev pojasnila v zadnji epizodi podkasta, hkrati pa sta se zahvalila vsem gostom, konkurenci, saj bi brez njih "mislila, da nisva za bron", in tistim, ki so ju spremljali: "Legende ste!".
Pod objavo se je usul plaz komentarjev, ki so nad odločitvijo voditeljskega para presenečeni in užaloščeni, zapisali pa so, da ju bodo pogrešali.
