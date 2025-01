Tina Gaber razkrila, kako so videti njeni zmenki z Golobom

Aktivistka za pravice živali, partnerka premierja Roberta Goloba in vplivnica Tina Gaber, je svojim sledilcem odgovarjala na različna vprašanja. Med drugim jo je eden izmed sledilcev vprašal, kaj je zanimivo dejstvo "prve dame", ki ga lahko razkrije. "Še nikoli nisva šla sama na zmenek. Niti na sprehod v naravo," je zapisala partnerka Roberta Goloba. Par namreč ves čas spremlja in varuje varnostna služba.

Foto: Instagram/tina_gaber

Gaber je v drugem odgovoru zapisala, da se sama ne počuti kot prva dama, saj ji ta naziv tudi uradno ne pripada. Naziv prvega moža sicer pripada možu predsednice republike Nataše Pirc Musar, Alešu Musarju.

Kot je dodala, ji prva dama ponavadi pravijo, ko jo želijo omejiti in ji rečejo, da se nekaj "za prvo damo ne spodobi". Ali pa da nečesa ne sme, ker je "prva dama".

"Nikoli ni prav. Tako da sedaj živim po svoje, kot sem prej ... in se ne vznemirjam," je odgovorila Gaber.

Foto: Instagram/tina_gaber

Na eno izmed vprašanj, povezanih z njeno svečano večerno garderobo in izbiro oblek za državna srečanja in potovanja, je Gaber zapisala: "Za večje prireditve si obleko izposodim, redkeje jo dam zašiti." Dodala je, da običajno sodeluje z modnima oblikovalkama Jernejo P. Zhembrovskyy in Metko Albreht. "Drugače pa se česa domislim sama, da prihranim – je pa, kadar je v tednu veliko dogodkov, kar izziv, ker se sama navadno oblačim precej bolj športno oziroma v 'street style'," je še zapisala spremljevalka premierja Goloba.

Foto: Instagram/tina_gaber

Na vprašanje enega izmed njenih sledilcev, kaj bi svetovala sama sebi, če bi bila še enkrat stara med 15 in 17 let, je Gaber odgovorila, da "bi v vseh nadaljnjih letih še bolj cenila in užila trenutke z najbližjimi".

V zadnjem času ustvarja lasten podkast

Gaber, ki je leta 2008 postala miss Hawaiian Tropic, rada s svojimi sledilci deli trenutke iz svoje zasebnosti. V zadnjem času pa se partnerka premierja Goloba intenzivno ukvarja z vodenjem podcastov, v katerih se s sogovorniki z različnih področij dotakne najrazličnejših tematik.

Iz produkcijske ekipe, ki jo Gaber najema za potrebe snemanja in produkcije, so za portal Info360.si odgovorili, da za nekdanjo misico, vplivnico, televizijsko voditeljico in nekdanjo lobistko mesečno posnamejo dva videa. Kot je še za omenjeni portal dodal lastnik podjetja Lemonic Dominik Čepon, snemanje ene epizode, ki vključuje promocijski video in štiri objave za družabna omrežja, pri njih stane 1.200 evrov.

