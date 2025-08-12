Si želite plezati z Janjo Garnbret? Tu je priložnost.

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Slovenska Bistrica odpira vrata 24-urnemu plezalnemu maratonu z Janjo Garnbret, ki ga predstavlja Allianz. Vsi, ki želijo plezati in se družiti z Janjo Garnbret, bodo 22. in 23. avgusta prišli na svoj račun v največjem plezalnem centru v Sloveniji, so sporočili iz ekipe olimpijske prvakinje. Vsaka preplezana smer dodaja v dobrodelni sklad za Botrstvo v športu, zaključna ura pa vabi na ekskluziven ogled Janjinega plezanja v živo z glasbenim šovom in druženjem z navijači.

Slovenska Bistrica odpira vrata 24-urnemu plezalnemu maratonu z Janjo Garnbret, ki ga predstavlja Allianz. Vsi, ki želijo plezati in se družiti z Janjo Garnbret, bodo 22. in 23. avgusta prišli na svoj račun v največjem plezalnem centru v Sloveniji. Vsaka preplezana smer dodaja v dobrodelni sklad za Botrstvo v športu, zaključna ura pa vabi na ekskluziven ogled Janjinega plezanja v živo z glasbenim šovom in druženjem z navijači.

"Najbolj se veselim, da bomo združili tekmovalnost in druženje, nekaj, kar je značilno za plezalno skupnost. Da bodo obiskovalci lahko od blizu spremljali moje plezanje, se kaj naučili ali spoznali s športom. Pripravili smo program, kjer vsak lahko najde nekaj zase, s kupljeno vstopnico pa pripomore k dobrodelnemu skladu. Želim si, da zadnjo uro plezanja na stadionu naredimo pravi navijaški spektakel in vzdušje, kot da gre za najpomembnejšo tekmo," je ob pripravah na svojevrsten izziv poudarila Janja Garnbret.

Dogodek ponuja različne načine udeležbe z možnostjo nakupa vstopnic za posamezne termine. Na voljo so:

  • vstopnica za plezalce – za vse, ki se želite preizkusiti v steni,
  • vstopnica za gledalce – za navijače, podpornike in ljubitelje športnega vzdušja,
  • 24-urna vstopnica, ki omogoča dostop do celotnega dogajanja.

Ne glede na izbrani termin pa vsaka kupljena vstopnica omogoča ogled zadnje ure maratona – v soboto, 23. avgusta, od 20. ure dalje, ko bo Janja poskušala izpolniti svoj cilj. Vsak prispevek k premaganim plezalnim izzivom bo pomagal otrokom v programu Botrstvo v športu, da bodo lahko uresničevali svoje športne sanje, kot jih živi Janja.

Vstopnice so na voljo na spletni strani www.eventim.si in na vseh Eventimovih prodajnih mestih po Sloveniji. Vse zbrane donacije in izkupiček od vstopnic bodo namenjeni dobrodelnemu skladu Botrstvo v športu. Mlade talente pa lahko podprete že danes – s poslanim SMS-sporočilom s ključno besedo JANJA5 ali JANJA10 na številko 1919 in prispevate pet oz. deset evrov za njihovo športno prihodnost.

