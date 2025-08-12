Si želite plezati z Janjo Garnbret? Tu je priložnost.

Slovenska Bistrica odpira vrata 24-urnemu plezalnemu maratonu z Janjo Garnbret, ki ga predstavlja Allianz. Vsi, ki želijo plezati in se družiti z Janjo Garnbret, bodo 22. in 23. avgusta prišli na svoj račun v največjem plezalnem centru v Sloveniji, so sporočili iz ekipe olimpijske prvakinje. Vsaka preplezana smer dodaja v dobrodelni sklad za Botrstvo v športu, zaključna ura pa vabi na ekskluziven ogled Janjinega plezanja v živo z glasbenim šovom in druženjem z navijači.

"Najbolj se veselim, da bomo združili tekmovalnost in druženje, nekaj, kar je značilno za plezalno skupnost. Da bodo obiskovalci lahko od blizu spremljali moje plezanje, se kaj naučili ali spoznali s športom. Pripravili smo program, kjer vsak lahko najde nekaj zase, s kupljeno vstopnico pa pripomore k dobrodelnemu skladu. Želim si, da zadnjo uro plezanja na stadionu naredimo pravi navijaški spektakel in vzdušje, kot da gre za najpomembnejšo tekmo," je ob pripravah na svojevrsten izziv poudarila Janja Garnbret.