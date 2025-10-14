Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Torek,
14. 10. 2025,
14.22

1 ura, 5 minut

Torek, 14. 10. 2025, 14.22

89-letnik tragično izgubil življenje po padcu z lestve

Na. R.

Poškodbe so bile za starejšega občana žal prehude.

Poškodbe so bile za starejšega občana žal prehude.

Foto: Shutterstock

V vasi Lokovec se je v ponedeljek popoldne zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil 89-letni občan. Med vzpenjanjem po lestvi se je ta prevrnila in moški je z višine dveh metrov padel na betonska tla.

Po obvestilu o poškodbi so policisti Policijske postaje Nova Gorica na kraju ugotovili, da se je okoli poldneva v gospodarskem poslopju občan skušal povzpeti na lesen podest. Med vzpenjanjem se je lestev prevrnila, zaradi česar je z višine približno dveh metrov padel na betonska tla.

Svojci so nemudoma poklicali reševalce in na kraju so posredovali reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica. Poškodovanemu 89-letnemu občanu so nudili prvo pomoč in ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v Šempetru, kjer pa je kljub zdravniški oskrbi umrl.

Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo za ugotovitev natančnega vzroka smrti. Policisti so glede na dosedanje ugotovitve tragične nezgode tujo krivdo izključili. O dogodku bodo policisti s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. 

