Blizu Verone v eksploziji ubiti trije karabinjerji

V kraju blizu Verone so v eksploziji, ki se je zgodila med poskusom izselitve, umrli trije karabinjerji, še več kot deset policistov in gasilcev pa je bilo ranjenih. V času incidenta so bili v kmečkem poslopju trije ljudje, od katerih je policija zaradi suma povzročitve eksplozije pridržala dva, tretjega še iščejo.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je eksplodiralo med poskusom izselitve hiše v kraju Castel D'Azzano južno od Verone. Pri tem naj bi se dvonadstropno poslopje zrušilo in pod sabo pokopalo tri karabinjerje.

🔵#Esplosione nello sgombero di un casolare a #CastelDAzzano (Verona): morti 3 carabinieri, 10 feriti tra militari e agenti di polizia. Ferita anche una donna: sarebbe stata lei ad innescare lo scoppio che ha fatto crollare l'edificio. Sul posto c'erano già i Vigili del Fuoco. pic.twitter.com/l4sJrA6akh — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 14, 2025

Ranjenih še najmanj 13 policistov in gasilcev

Na prizorišču so bili zaradi predhodnih groženj stanovalcev prisotni tudi gasilci in reševalci, ki so poskušali pomagati, a je bilo prepozno. Ranjenih je bilo še najmanj 13 policistov in gasilcev.

Policija je zaradi suma povzročitve eksplozije pridržala dva stanovalca hiše, okrog 60 let stara brata in sestro. Tudi ženska naj bi bila v eksploziji ranjena. Tretjega družinskega člana še iščejo.