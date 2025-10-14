Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Torek,
14. 10. 2025,
7.14

18 minut

Blizu Verone v eksploziji ubiti trije karabinjerji

Policija Italija | Policija je zaradi suma povzročitve eksplozije pridržala dva stanovalca hiše, okrog 60 let stara brata in sestro. | Foto Guliverimage

Policija je zaradi suma povzročitve eksplozije pridržala dva stanovalca hiše, okrog 60 let stara brata in sestro.

Foto: Guliverimage

V kraju blizu Verone so v eksploziji, ki se je zgodila med poskusom izselitve, umrli trije karabinjerji, še več kot deset policistov in gasilcev pa je bilo ranjenih. V času incidenta so bili v kmečkem poslopju trije ljudje, od katerih je policija zaradi suma povzročitve eksplozije pridržala dva, tretjega še iščejo.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je eksplodiralo med poskusom izselitve hiše v kraju Castel D'Azzano južno od Verone. Pri tem naj bi se dvonadstropno poslopje zrušilo in pod sabo pokopalo tri karabinjerje.

Ranjenih še najmanj 13 policistov in gasilcev 

Na prizorišču so bili zaradi predhodnih groženj stanovalcev prisotni tudi gasilci in reševalci, ki so poskušali pomagati, a je bilo prepozno. Ranjenih je bilo še najmanj 13 policistov in gasilcev.

Policija je zaradi suma povzročitve eksplozije pridržala dva stanovalca hiše, okrog 60 let stara brata in sestro. Tudi ženska naj bi bila v eksploziji ranjena. Tretjega družinskega člana še iščejo.

Po eksploziji v tovarni eksploziva Accurate Energetic Systems v kraju McEwen
Novice Po eksploziji v tovarni eksploziva pogrešajo najmanj 19 ljudi
