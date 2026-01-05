Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
14.01

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
hiša hiša vandalizem JD Vance ZDA

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 14.01

28 minut

Vandal napadel hišo JD Vancea

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
JD Vance | JD Vancea in njegove družine med incidentom ni bilo doma. | Foto Reuters

JD Vancea in njegove družine med incidentom ni bilo doma.

Foto: Reuters

V noči na ponedeljek je ameriška policija v Cincinnatiju posredovala pred hišo podpredsednika ZDA JD Vancea, ki jo je napadel vandal. Osumljenca, ki je na hiši razbil več oken, so aretirali in je trenutno v priporu.

Kot so potrdile lokalne oblasti, so bili policisti o incidentu obveščeni nekaj po polnoči, potem ko so agenti ameriške tajne službe opazili osebo, ki je bežala. Osumljenca so aretirali in ostaja v priporu. Tiskovni predstavnik vladne agencije je povedal, da so moškega pridržali, saj je na Vanceovi zasebni rezidenci v Ohiu razbil okna, s čimer je povzročil materialno škodo.

Osumljenca so pridržali agenti tajne službe, v preiskavo pa je vključena tudi lokalna policija. "Tajna služba sodeluje s policijskim oddelkom Cincinnatija in ameriškim državnim tožilstvom," so navedli v uradni izjavi.

Družine Vance med incidentom ni bilo doma.

Bela hiša
Novice Grozljivka v Beli hiši. To je za zdaj znano.
Erika Kirk
Novice Kirkova vdova podprla JD Vancea kot Trumpovega naslednika
Susie Wiles
Novice Vodja Trumpovega kabineta potrdila izkoriščanje pravosodja za politična obračunavanja
hiša hiša vandalizem JD Vance ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.