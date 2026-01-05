Vandal napadel hišo JD Vancea

V noči na ponedeljek je ameriška policija v Cincinnatiju posredovala pred hišo podpredsednika ZDA JD Vancea, ki jo je napadel vandal. Osumljenca, ki je na hiši razbil več oken, so aretirali in je trenutno v priporu.

Kot so potrdile lokalne oblasti, so bili policisti o incidentu obveščeni nekaj po polnoči, potem ko so agenti ameriške tajne službe opazili osebo, ki je bežala. Osumljenca so aretirali in ostaja v priporu. Tiskovni predstavnik vladne agencije je povedal, da so moškega pridržali, saj je na Vanceovi zasebni rezidenci v Ohiu razbil okna, s čimer je povzročil materialno škodo.

BREAKING:



Attack on JD Vance’s home.



Several windows have been smashed and a man has been arrested. pic.twitter.com/pRBLZ9nzOn — Visegrád 24 (@visegrad24) January 5, 2026

Osumljenca so pridržali agenti tajne službe, v preiskavo pa je vključena tudi lokalna policija. "Tajna služba sodeluje s policijskim oddelkom Cincinnatija in ameriškim državnim tožilstvom," so navedli v uradni izjavi.

Družine Vance med incidentom ni bilo doma.