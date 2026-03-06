Sprememba na SZS, alpski smučarji z novim vodjem panoge

Odbor panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije je na svoji ustanovni seji po nedavni izvolitvi predsednika panoge Janeza Bijola za novega vodjo panoge potrdil Aleša Roglja. Mandat bo nastopil 1. maja. Do takrat bo Rogelj dejavno sodeloval pri procesu primopredaje poslov z dosedanjim vodjo panoge Matjažem Šarabonom.

Kot so danes sporočili iz panoge, Rogelj za dokončno imenovanje potrebuje še formalno potrditev Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije.

Do takrat bo Rogelj aktivno sodeloval pri procesu primopredaje poslov z dosedanjim vodjo panoge Matjažem Šarabonom, ki je v zadnjih dveh letih pomembno prispeval k stabilizaciji delovanja alpskega smučanja v okviru nacionalne krovne organizacije.

"V tem času je panogi uspelo delno finančno sanirati delovanje ter začrtati ključne konceptualne korake za nadaljnji razvoj sistema, zlasti na področju otroškega in mladinskega smučanja," so poudarili v današnji izjavi za javnost.

Ustvariti stabilno in učinkovito okolje

Slovensko alpsko smučanje vstopa v obdobje organizacijske in razvojne nadgradnje. Program panoge za naslednja štiri leta temelji predvsem na krepitvi baze mladih tekmovalk in tekmovalcev, večjem sodelovanju s klubi ter izboljšanju pogojev za delo trenerjev in strokovnega kadra. Poseben poudarek je namenjen tudi tesnejšemu sodelovanju s smučarskimi centri, ter nadaljnji popularizaciji alpskega smučanja med mladimi, je ob imenovanju novega vodje panoge poudaril njen predsednik Janez Bijol.

"Alpsko smučanje ima v Sloveniji izjemno tradicijo in znanje. Moj cilj je, da skupaj s klubi, trenerji in strokovnimi ekipami ustvarimo stabilno in učinkovito okolje, ki bo omogočalo razvoj športnikov od najmlajših kategorij do vrhunskega športa. Ključno bo tudi nadaljnje povezovanje sistema ter ustvarjanje pogojev, ki bodo mladim omogočali dolgoročno športno pot," je v prvi izjavi po imenovanju poudaril novi vodja panoge Aleš Rogelj.

"V zadnjih dveh letih smo skupaj z ekipo naredili pomembne korake pri stabilizaciji delovanja panoge in postavili temelje za nadaljnji razvoj, zlasti na področju otroškega in mladinskega sistema. Verjamem, da bo nova ekipa na teh temeljih lahko nadaljevala delo in slovensko alpsko smučanje še dodatno okrepila," pa je ocenil dosedanji vodja panoge Šarabon.

V prihodnjih dveh mesecih bo potekala primopredaja nalog, pri čemer bo Rogelj že imel polna pooblastila in odgovornost za pripravo vsebinskega in kadrovskega načrta, skladno s finančnimi zmožnostmi za sezono 2026/27 in uvajanjem razvojnih usmeritev za celotno prihodnje mandatno obdobje do leta 2030.

V skladu z načrti panoge usmeritve vključujejo predvsem krepitev mladinskega sistema, izboljšanje pogojev za trening in rehabilitacijo športnikov ter tesnejše sodelovanje s klubi in smučarskimi centri, kar naj bi dolgoročno prispevalo k večji konkurenčnosti slovenskega alpskega smučanja na mednarodni ravni.