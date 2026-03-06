Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Petek,
6. 3. 2026,
8.38

Osveženo pred

14 ur, 15 minut

Alpsko smučanje, Val di Fassa, smuk (ž)

Ilka Štuhec prva v ogenj

Avtor:
S. K.

Ilka Štuhec | Ilka Štuhec se bo na progo podala prva. | Foto Guliverimage

Ilka Štuhec se bo na progo podala prva.

Foto: Guliverimage

Najboljše alpske smučarke so se po olimpijskih igrah vrnile v Dolomite, kjer jih danes v Val di Fassi čaka sedmi smuk svetovnega pokala. Štartno številko ena ima edina Slovenka na tekmi, Ilka Štuhec, ki je na dveh prostih treningih pokazala odlično formo. Tekma se bo začela ob 11.30.

Ilka Štuhec
Sportal Ilka Štuhec znova hitra
Lindsey Vonn
Sportal Lindsey Vonn končno doma, a pred njo je dolga pot: Težke resnice ...

Od nedavnih olimpijskih iger v bližnji Cortini d'Ampezzo pa v tekmovanju ni več ameriške zvezdnice Lindsey Vonn, ki se je poškodovala v grdem padcu in zdaj že okreva v domači oskrbi, še vedno pa vodi v smukaškem seštevku svetovnega pokala, v katerem je zbrala 400 točk. Njena najbližja zasledovalka je Nemka Emma Aicher, ki ima 306 točk. Ta bi lahko torej danes z zmago prevzela vodstvo v seštevku discipline.

Val di Fassa bo v soboto gostila še predzadnji ženski smuk sezone, zadnja tekma v tej zimi pa bo na finalu svetovnega pokala v Kvitfjellu na Norveškem 21. marca.

Val di Fassa, smuk, štartna lista:

1. Ilka Štuhec (Slo)
2. Marte Monsen (Nor)
3. Elena Curtoni (Ita)
4. Romane Miradoli (Fra)
5. Jasmine Flury (Švi)
6. Nicol Delgado (Ita)
7. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)
8. Laura Pirovano (Ita)
9. Breezy Johnson (ZDA)
10. Cornelia Hütter (Avt)
11. Emma Aicher (Nem)
12. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)
13. Mirjam Puchner (Avt)
14. Jacqueline Wiles (ZDA)
15. Sofia Goggia (Ita)
16. Nina Ortlieb (Avt)
17. Malorie Blanc (Švi)
18. Ester Ledecka (Češ)
19. Corinne Suter (Švi)
20. Ariane Rädler (Avt)

