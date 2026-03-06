Ilka Štuhec prva v ogenj

Najboljše alpske smučarke so se po olimpijskih igrah vrnile v Dolomite, kjer jih danes v Val di Fassi čaka sedmi smuk svetovnega pokala. Štartno številko ena ima edina Slovenka na tekmi, Ilka Štuhec, ki je na dveh prostih treningih pokazala odlično formo. Tekma se bo začela ob 11.30.

Od nedavnih olimpijskih iger v bližnji Cortini d'Ampezzo pa v tekmovanju ni več ameriške zvezdnice Lindsey Vonn, ki se je poškodovala v grdem padcu in zdaj že okreva v domači oskrbi, še vedno pa vodi v smukaškem seštevku svetovnega pokala, v katerem je zbrala 400 točk. Njena najbližja zasledovalka je Nemka Emma Aicher, ki ima 306 točk. Ta bi lahko torej danes z zmago prevzela vodstvo v seštevku discipline.

Val di Fassa bo v soboto gostila še predzadnji ženski smuk sezone, zadnja tekma v tej zimi pa bo na finalu svetovnega pokala v Kvitfjellu na Norveškem 21. marca.

Val di Fassa, smuk, štartna lista: 1. Ilka Štuhec (Slo)

2. Marte Monsen (Nor)

3. Elena Curtoni (Ita)

4. Romane Miradoli (Fra)

5. Jasmine Flury (Švi)

6. Nicol Delgado (Ita)

7. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)

8. Laura Pirovano (Ita)

9. Breezy Johnson (ZDA)

10. Cornelia Hütter (Avt)

11. Emma Aicher (Nem)

12. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)

13. Mirjam Puchner (Avt)

14. Jacqueline Wiles (ZDA)

15. Sofia Goggia (Ita)

16. Nina Ortlieb (Avt)

17. Malorie Blanc (Švi)

18. Ester Ledecka (Češ)

19. Corinne Suter (Švi)

20. Ariane Rädler (Avt)

…

