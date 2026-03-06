Znana naj bi bila identiteta moškega, ki so ga ustrelili na Fužinah

Policisti so v ljubljanskih Fužinah v četrtek popoldne uporabili strelno orožje proti moškemu, ki jih je napadel z nožema. Moški je na kraju dogodka umrl, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Pred intervencijo policije naj bi ogrožal mimoidoče. Več medijev poroča, da gre za moškega, ki naj bi mimoidočim na podoben način grozil že leta 2024 na Bavarskem dvoru.

Več medijev poroča, da naj bi policija v sredo na Fužinah ustrelila in ubila moškega, ki je mimoidočim grozil že 13. marca 2024 na Bavarskem dvoru.

Takrat so moškega na Bavarskem dvoru policisti obkolili, ko je imel pri sebi dva noža, grozil ljudem in v policijskem postopku ni sodeloval. Policisti so ga pozivali, da noža odloži, a brez uspeha. Posredovati je morala še specialna enota policije.

"Noža je izpustil šele, ko je na kraj prispela oseba, ki je z njim v sorodu (šlo naj bi za očeta, op. a.). Specialna policija je nato osebo obvladala. Pri posredovanju je bil poškodovan policist," je takrat povedal inšpektor sektorja uniformirane policije Policijske uprave Ljubljana Željko Car.

Opisali so, da ge za 23-letnika z območja Ljubljane, ki ga je policija že obravnavala leta 2020. Tudi takrat naj bi šlo za podoben incident.

Takrat so presodili, da moški potrebuje zdravniško pomoč, zato so ga po končanem posredovanju odpeljali z reševalnim vozilom v nadaljnjo zdravniško oskrbo.