Moški z nožem grozi na Bavarskem dvoru. Gibanje je omejeno. #foto

Na Bavarskem dvoru v Ljubljani je prišlo do izredne situacije. Policija, reševalci in specialna enota obravnavajo moškega, ki je oborožen z nožema. Vse prisotne naprošajo, da se kraju dogajanja ne približujejo in upoštevajo navodila policistov.

Na Bavarskem dvoru v Ljubljani so policisti zaznali osebo, ki ima pri sebi nož in v postopku ne sodeluje. Gibanje v okolici je trenutno omejeno, saj policijsko posredovanje še poteka. Gibanje osebe je trenutno pod nadzorom, vendar naprošamo vse, da se kraju posredovanja ne približujejo in striktno upoštevajo navodila policistov na kraju, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Kot so povedali očividci, je mlajši moški pred približno pol ure začel groziti mimoidočim z nožem. Na kraj so prišli policisti, ki se z njim zdaj pogajajo. Obstal je tudi ljubljanski potniški promet.

Več informacij sledi.

Foto: Bralec Foto: Bralec

Foto: P. P.